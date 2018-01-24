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Yaramazlara biraz batar!

AKP-MHP ittifakına BBP de yazıldı: Karşı duranlar için korku paçayı sardı

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Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici, “2019 seçimleri AK Parti, MHP ve Büyük Birlik Partisi ittifakıyla ilk turda biter” dedi.

Destici Haziran 2017’de Başbakan Binali Yıldırım’la bedelli askerlik konusunu görüşmüştü. Fotoğraf: Başbakanlık

Destici, basın toplantısında, AKP ve MHP’nin 2019’deki seçimlerde kurmayı planladıkları ‘ittifak‘ üzerine partisinin kararı ve görüşünün sorulması üzerine siyasi partiler ve seçim yasalarıyla ilgili önerileri olduğunu belirterek şöyle devam etti: “Sayın cumhurbaşkanımız öncülüğünde AK Parti ile yaptığımız görüşmelerde onların da bu hususta olumlu olduklarını gördük. Daha sonra da Milliyetçi Hareket Partisi ile AK Parti arasında da ‘ittifak’ görüşmeleri yapıldı. Büyük Birlik Partisi olarak, bu ‘milliyetçi’, ‘maneviyatçı’ların birlikteliğini önceleyen ve ‘milli mutabakat’ etrafında birleşilmesini öneren bu ittifakın içerisinde yer alacağımızı ifade ettik. Bunu çok açık yüreklilikle desteklediğimizi ifade ettik. Bir kez daha yineliyorum; biz bu ittifakı destekliyoruz. Büyük Birlik Partisi başından beri bu ittifak görüşmelerinin içindedir, inşallah milliyetçilerin, maneviyatçıların bir milli mutabakat çerçevesinde oluşturacağı bu ittifakın, işbirliğinin içinde olacaktır.

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AKP, MHP ve BBP’nin ittifakından rahatsız olanların fitne sokmaya çalıştığını belirten Destici “Ama bunların hiçbiri bu ittifakın önüne engel teşkil edemeyecektir. Çünkü ittifakın karşısında duranlar için ‘korku paçayı sarmıştır’. Bu ittifakın gerçekleşmesi halinde 2019 Kasım seçimleri birinci turda Allah’ın izniyle bitecektir. Yani AK Parti, MHP ve Büyük Birlik Partisi ittifakıyla ilk turda biter” diye konuştu.

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