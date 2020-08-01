Bayramlaşmada gündem Adana Demirspor: Seneye Play Off’a kalmadan çıkacağız

AKP, MHP ve CHP heyetleri videokonferans yöntemiyle bayramlaştı. AKP Genel Başkan Yardımcısı ve Adana Milletvekili Jülide Sarıeroğlu, 25-26’ncı dönemde Adana milletvekilliği yapan MHP Genel Başkan Yardımcısı Mevlüt Karakaya’yla Süper Lig’e çıkamayan Adana Demirspor’u konuştu: “Çıksalardı cezeryemiz çifte kutlama cezeryesi olacaktı.”

Fotoğraf: AA

AA’nın haberine göre Sarıeroğlu, Genel Merkez Kadın Kolları MKYK üyesi Nihan Turna Sakaltaş ile Genel Merkez Gençlik Kolları MYK üyesi Hasan Murat Öz’den oluşan AKP heyeti önce CHP’lilerle bayramlaştı.

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Parti Meclisi üyesi ve Bursa Milletvekili Lale Karabıyık, Parti Meclisi üyeleri Deniz Demir, Pınar Uzun ile Ahmet Hakan Uyanık’ın bulunduğu CHP heyetinin bayramını kutlayan Sarıeroğlu, “Allah, geleneksel hale gelen siyasi partiler arası bayramlaşmayı tekrardan yapmayı nasip etsin” dedi.

‘Kongre hayırlara vesile olsun’

Sarılmanın, kucaklaşmanın olmadığı buruk bir bayram yaşandığına değinen ve önümüzdeki Ramazan Bayramı’nda eskisi gibi bayramlaşabileceğini temenni eden Sarıeroğlu şunları söyledi: “Kongre süreçlerinizi yeni tamamladınız, hayırlara vesile olmasını temenni ediyoruz. Birçok siyasi partimiz kongre süreçlerinden geçiyor. İnşallah bu süreçte yenilenen kadrolarla 2023 seçimlerine doğru hep birlikte yol alacağız.”

AKP heyeti, CHP’nin ardından Genel Başkan Yardımcısı Mevlüt Karakaya, MYK Üyesi Merve Menekşe ve Genel Sekreter Yardımcısı Fatih Çetinkaya’dan oluşan MHP heyetiyle bayramlaştı.

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‘Ayasofya nedeniyle çifte bayram’

Sarıeroğlu, başta Genel Başkan Devlet Bahçeli olmak üzere tüm MHP camiasının ve teşkilatlarının Kurban Bayramı’nı kutladı ve Ayasofya’nın yeniden ibadete açılması dolayısıyla çifte bayram yaşandığına işaret etti.

Sarıeroğlu, “Rabb’imize hamd olsun dün bayram namazı eda edildi, ülkemiz açısından çok kıymetli günlere şahitlik ediyoruz. Bu bağlamda buruk da olsak çifte bayram yaşadık, Ayasofya konusunda yaşanan gelişmeler gönlümüzü ferahlattı.”

Adana milletvekili Sarıeroğlu, 25 ve 26’ncı dönemde Adana milletvekilliği yapan Karakaya’yla finalde, penaltılarda Fatih Karagümrük’e kaybederek Süper Lig’e çıkma şansını kaybeden Adana Demirspor konusunda ‘dertleşti.’

‘Gelecek yıl Play Off’a kalmadan başaracağız’

Sarıeroğlu şunları söyledi: “Sayın başkanım; Adana Demirspor Süper Lig’e çıksaydı cezeryemiz çifte kutlama cezeryesi olacaktı. Ama nasip olmadı, hala üzgünüz. Hayırlısı olsun, siz de geçmiş dönem Adana milletvekilisiniz. Çeyrek asırdır bir hasret vardı şehrimizde. Nasip değilmiş diyoruz, inşallah gelecek sene başaracağız. Biraz buruğuz ama inancımız tam. Seneye inşallah Play-Off’a kalmadan bu işi halledeceğiz.”