AKP ‘Meclis çoğunluğu’nu kaybederse Erdoğan’ın A, B, C planları hazırmış

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Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, 24 Haziran’daki seçimlerde, AKP’nin Meclis çoğunluğunu kaybetme olasılığına karşı, “A, B, C planlarımız var. Sistemi tıkayacak herhangi bir gelişmeye izin vermeyiz” dedi.

Londra’da bulunan Erdoğan, Bloomberg TV’ye konuştu.

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Cumhurbaşkanı, 24 Haziran’daki seçimde, kendisinin cumhurbaşkanlığını kazandığı, ancak parlamentoda ‘karışık bir tablo’nun ortaya çıkması durumunda ne yapacağıyla ilgili bir soruya şu cevabı verdi: “Bizde bir laf vardır: ‘Dereyi görmeden paçalar sıvanmaz’ diye. Biz de dereyi görmeden paçaları sıvamıyoruz. Önce seçim sonuçlarını bir görelim. Sizin dediğiniz anlamdaki bir neticeye göre hazırlıklarımız şüphesiz olacaktır. A, B, C planlarımız var.”

Şu anda ‘iyi gittiklerini’ savunan cumhurbaşkanı, 7 Haziran’da AKP’nin ilk kez tek başına iktidar olacak çoğunluğa erişememesinin ardından 1 Kasım’da tekrarlanan seçimleri hatırlattı.

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Erdoğan şöyle konuştu: “İnanıyoruz ki arzu ettiğimiz plan ortaya çıkacaktır. Sistemi tıkayacak herhangi bir gelişmeye izin vermeyiz. 7 Haziran’da sistemin önünü açtım. 40 gün sonra inanıyoruz ki Türkiye, çok daha farklı bir döneme uyanacaktır. Cumhurbaşkanlığı Hükümet sistemine geçtiğimiz zaman etkinliğimiz çok daha farklı olacak.”