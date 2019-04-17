AKP, Maltepe ilçe seçim kurulu müdürünü savcılığa şikayet etti

AKP, İstanbul’un Maltepe ilçesinin seçim kurulu müdürünü savcılığa şikayet etti.

Oyların sayıldığı Türkan Saylan Merkezi’nin önünde geniş güvenlik önlemi alınmıştı. (Fotoğraf: DHA)

Resmi olmayan sonuçlara göre CHP’li Ekrem İmamoğlu’nun kazandığı büyükşehir belediyesi seçiminde usulsüzlük olduğunu öne süren AKP, oyların kaydırıldığını savunmuş, geçersiz oyları da yeniden saydırmıştı.

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Maltepe ilçesinde ise 17 gün boyunca tüm oylar yeniden sayılmıştı. AKP burada oyları üçüncü kez saydırmak istemiş ancak talebi kabul görmemişti.

AA’nın haberine göre AKP’nin ilçe teşkilatı, Maltepe İlçe Seçim Kurulu Müdürü Emel Kaplan’ı Anadolu başsavcılığına şikayet etti.

AKP, Kaplan’ın sandık kurulu başkan ve üyelerini usulsüzlük yaparak kanuna aykırı bir biçimde belirlediğini, bu durumun da seçimlerin sonucuna tesir edecek şekilde olduğunu öne sürdü.

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Dilekçede bu davranışın ‘görevi kötüye kullanma’ suçunu oluşturduğu iddia edildi.