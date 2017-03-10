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AKP kurucularından Şener, ‘Hayırlı Programlar’ına başlıyor

 

 

AKP kurucularından Abdüllatif Şener, ‘partili cumhurbaşkanlığı’nı merkeze alan anayasa değişikliğine karşı ‘Hayır’ turuna çıkacak.

Şener, ‘HAYIRLI Programlarım’ dediği turunu Twitter hesabından duyurdu.

Şener, anayasa değişikliği paketi için şunları söylemişti: “Baştan sona ucube bir düzenleme. Böyle bir düzenlemenin bu ülkede yaşayan hiçbir vatandaşa bir faydası da yoktur. Hiç kimsenin iş derdine, aş derdine, günlük sıkıntılarını çözüm getirebilecek bir özelliği olmadığı gibi, aksine bu ülkede yaşayan her vatandaşın ekonomik ve sosyal sorunlarını, problemlerini artıracak bir pakettir. Böyle bir düzenleme karşısında devlet sanki sorun üretme mekanizması haline dönüşecektir.”

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