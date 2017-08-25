AKP kurucularından Fırat: Erdoğan kokuyu aldı, partide çürüme var

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AKP’nin kurucularından HDP Mersin milletvekili Dengir Mir Mehmet Fırat, AKP’nin ‘metal yorgunluğu’ değil ‘çürüme’ yaşadığını söyledi.

‘Metal yorgunluğu’ tabirini ilk kez Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan kullanmış, parti teşkilatlarında yenilenmeye gitmeleri gerektiğini vurgulamıştı.

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Dihaber’e konuşan Fırat ise, AKP’deki sorunun aslında ‘çürüme’ olduğunu belirtip, “Bu bir metal yorgunluk değil, bir çürüme. Şimdi çürümeyi önlemeye çalışıyorlar. Genel Başkan Recep Tayyip Erdoğan çürümenin farkına vardı, kokuyu aldı. Bu bir tuzlama harekâtı. Şimdi zor olan şey çürümeyi önlemek için kullandıkları tuz da kokuyor. O yüzden çürümeyi önlemeleri mümkün değil, bu çürüme devam edecek” dedi.

‘Erdoğan bu kitleyi kazanmak istiyor’

Şu an HDP bünyesinde siyaset yapan, ancak AKP’yi kurulduğu günden bu yana ‘içeriden’ bilen Fırat, AKP tabanının yüzde 10’unun artık partiye destek vermediğini söyledi.

Fırat şöyle devam etti: “Başka partiye de gitmiyorlar, ortada duruyorlar, bu çok önemli bir miktar. İktidar olup olmama meseledir. Erdoğan hep onu söylüyor. Diyor ki eskisi gibi yüzde 30-40 ile iktidar olmak mümkün değil, yüzde 50 artı 1 almak lazım diyor. Erdoğan yeniden bu kitleyi kazanmaya çalışıyor.”

‘Erken seçim yapılacak’

Referandumdan sonraki ilk cumhurbaşkanlığı seçimlerinin 2019’da değil daha erken yapılacağını söyleyen Fırat, “Ben 2019’u görmüyorum. 2019 öncesinde bir erken seçim olacağı kanısındayım” dedi.

HDP’li siyasetçi, erken seçimin de tahmin edilenden erken olarak, ekonomik sorunlar derinleşmeden, 2017’nin sonunda ya da 2018’in başlarında yapılabileceğini vurguladı.

Fırat, siyasi krizin derinleşeceği uyarısında bulunarak şöyle konuştu: “En totaliter rejimlerde bile bu korunuyor ama son iç tüzük değişikliği ile kürsü masumiyeti ve Meclis’in meclis olma vasfı ortadan kaldırıldı. Yasamada yürütmeye daha doğrusu tek bir kişiye Türk usulü başkanlık adı altında bütün güçler tek bir kişiye bağlanmış durumda. Bunun adı demokrasi olamaz. Demokrasinin temel gereği güçler ayrılığı. Bu yüzden kaos giderek daha yoğunlaşacak, Türkiye içeride ve dışarıda büyük problemlerle karşı karşıya kalacak.”