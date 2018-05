‘AKP Kürtlerden oy alamayacak’ diyen Dicle: 24 Haziran seçimi iptal olabilir

Demokratik Toplum Kongresi (DTK) Eş Genel Başkanı Hatip Dicle, ‘Türkiye’de faşist bir diktatörlük örgütlemeye çalışıyor’ diye nitelediği AKP’ye yaklaşımlarının belli olduğunu, faşist diktatörlerle oturup görüşme yapmayacaklarını söyledi.

Dicle ayrıca, seçim olup olmayacağı konusunda da çok emin olmadığını söyledi: “Çünkü diktatörler iktidarı hiçbir zaman seçim yoluyla bırakmamıştır.”

Democratic Progress Institute (DPI), Türkçe adıyla Demokrasi Geliştirme Enstitüsü’nin, 11 Nisan 2018 tarihinde İngiltere’nin başkenti Londra’da eski iç işleri bakanı Efkan Ala, eski enerji bakanı Taner Yıldız ve eski tarım bakanı Mehdi Eker’in katılımıyla gizli bir toplantı düzenlediği iddia edilmişti. AKP’nin yeni bir çözüm süreci hazırlığı içinde olduğu, toplantıda da bu konunun konuşulduğu öne sürülmüştü.

Ahval’den Eylem Yılmaz’a konuşan Dicle, DPI’ın, İngiltere Dış İşleri Bakanlığı ile ilişki içinde dünyanın çeşitli yerlerindeki siyasi sorunları barışçıl yollarla çözmek ve ara bulucuk yapmak isteyen bir kurum olduğunu, bu kurumun da Türkiye’deki Kürt sorunuyla ilgilenmesinin uzak bir ihtimal olmadığını söyledi.

DPI’ın, daha önce de Kürt sorunuyla ilgili pek çok kez devreye girdiğini belirten Dicle, sözlerine şöyle devam etti: “Kürtlerle AKP siyasetçilerini veyahut da CHP’den, diğer partilerden belli siyasetçileri toplantılara çağırıp, hatta onları oradaki sorunların nasıl çözüldüğünü gösterme adına Güney Afrika’ya, İrlanda’ya kadar götüren bir kurumdur, bu anlamda epey hamleleri olmuştur. DPI, bir kere bir yerde devreye girmişse ilişkisini kesmiyor. Öğrendiğim kadarıyla, yine tarafları bir araya getirmek istemiş. Fakat AKP çevreleri, o gidenler, ‘Biz bu dönemde HDP’lilerle vesaire, böyle bir fotoğraf veremeyiz. Ancak bizi davet ediyorsanız, yalnız geliriz, DPI olarak sizinle görüşebiliriz’ adı altında oraya gitmişler. Kürt tarafının olmaması konusunda ısrar etmişler.”

Toplantıda ne konuşulduğu bilmediğini söyleyen DTK eş genel başkanı, sonuçların açıklanmayacağını, bu konuya dair de kimsenin konuşmayacağını belirterek “Oraya giden eski bakanlara da sorsanız konuşmazlar. Bizim aldığımız bilgi bu çerçevededir. Ve DPI’ın, HDP’lilerle de bugüne kadar bir ilişki kurduklarını duymadım.”

‘AKP, bu seçimde Kürtlerden oy alamayacak’

Dicle, DPI’ın hamlesine rağmen alacakları tutumuysa şu sözlerle özetledi: “Açık söyleyeyim, bu süreçte bizim AKP’ye yaklaşımımız bellidir. AKP, Türkiye’de faşist bir diktatörlük örgütlemeye çalışıyor. Faşist diktatörlerle oturup da görüşme filan yapılmaz.”

Dicle ayrıca, 24 Haziran’daki seçimlerde Kürtlerin AKP’ye nasıl yaklaşacağı hakkında da şunları söyledi: “Bu seçimlerde AKP, Kürdistan’da Kürtler tarafından çok açık bir şekilde oy verilmeyerek cezalandırılacak. Belki bazı korucu köyleri devlet baskısı altında oy verebilirler ama tüm illerde göreceksiniz, AKP asla Kürt oylarına kavuşamayacaktır.”

CHP, İYİ Parti, Saadet Partisi ve Demokrat Parti arasında kurulan dörtlü ittifaka HDP’nin dahil edilmemesi yönündeki görüşleri sorulan Dicle, şöyle yanıt verdi: “İyi Parti’ye 15 milletvekili verilmesi HDP tarafından olumlu karşılandı. Hepimiz bunun demokrasi açısından doğru bir adım olduğunu düşündük. Sıfır baraj projesi de doğruydu. 11 parti var, bunun üçü cumhur ittifakı adı altında birleşmiş, geriye sekiz parti kalıyor ve HDP’nin de CHP’nin de savunduğu, sekiz parti bir araya gelmeli, ortak bir ittifak kurulmalı. Dikkat edin, bu siyasi bir ittifak değildir, sadece demokrasi ittifakıdır. Baraja karşı ve hiçbir muhalif oyun kaybolmamasıdır. Hedef de, parlamentoda çoğunluğu sağlamak. İyi Parti, HDP’yi gerekçe göstererek bloke etti. İyi Parti bloke etmeseydi büyük ihtimalle böyle bir proje gerçekleşebilirdi.”

‘Faşist partiler hiçbir zaman demokratik yollarla gitmezler’

Dicle, ittifaka dahil edilmeyen HDP’nin alacağı pozisyonu da anlattı: “Şimdi HDP, diğer demokrasi güçleriyle birlikte tıpkı 7 Haziran seçimlerinde olduğu gibi hareket edecektir. İnanıyorum ki, HDP’nin dışlanması Türkiye’deki demokrasi çevrelerinin HDP’yi daha çok sahiplenmesi anlamında olumlu bir etki yaratır. Ve eğer büyük hileler yapılmazsa, HDP yüzde 15 ila 20 arasında bir skoru tutturabilir. Faşist diktatörlük sistemi kurulmaması için tüm demokrasi çevreleriyle mücadele ortaklığı yapılacaktır.”

Türkiye’nin şu anda her türlü ihtimale açık hale geldiğini belirten Dicle, CHP içinden iyi haber alan bazı kaynakların “Bu iki aylık süreç içerisinde Türkiye’de çeşitli siyasi suikastlar, bombalamalar ve her türlü provokasyon gerçekleşebilir” iddialarını da dile getirdi. Dicle şöyle devam etti: “Binali Yıldırım, bir başbakan olarak şunu açıkladı; ‘Bizim 15 yıldır biriktirdiklerimizi hiç kimseye teslim etmeyiz.’ Yıldırım’ın ne kast ettiğini doğru anlamak gerekir. Şunu demek istiyor; biz seçimle geldik ama asla seçimle gitmeyeceğiz. Dünyada, hiçbir zaman faşist partiler iktidarlarını demokratik yollarla teslim etmemiştir. Onun için bu süreçte seçimin iptali dahil her türlü provokasyon girişimi olabilir.”