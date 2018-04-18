AKP kulisleri: ‘Tuzak’ kuşkusu, hakim görüş ‘seçim kaçınılmaz’, Erdoğan üzülmüş

AKP kulislerinde MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin erken seçim çağrısının milletvekillerini şaşırttığı, ancak bu çıkışla birlikte seçimin kaçınılmaz olduğu yönünde görüşün hakim olduğu öğrenildi. Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın ilk tepki olarak “Üzüldüm” dediği öne sürülürken, Bahçeli’nin tuzak kurduğu yönünde şüphelerin dile getirildiği de belirtiliyor.

24 Haziran ve 16 Eylül alternatifi

Hürriyet’ten Nuray Babacan’ın haberine göre, AKP içerisinde erken seçimin bundan sonra kaçınılmaz olduğu, 24 Haziran veya 16 Eylül’de yapılmasının daha doğru olacağı konuşuldu.

Reklam

Adalet Bakanı Abdülhamit Gül’ün, Bahçeli ile yaptığı görüşmenin de erken seçim açıklamasıyla ilgisi olmadığı, uyumla ilgili yapılacak çalışmalar nedeniyle daha önce alınan bir randevu olduğu öğrenildi.

AKP kurmayı: Tüpten çıkan macun gibi

Bahçeli’nin yaptığı açıklamanın tek sonucunun kaçınılmaz bir erken seçim olacağı dile getiriliyor. Bir AKP kurmayı, “Bundan sonra erken seçimi kimin istediğinin önemi kalmayacak. Bu tüpten çıkan macun gibi; artık geri koyamazsınız. Bu konu gündeme gelip kamuoyuyla paylaşıldıktan sonra, ‘Yok biz yapmıyoruz’ deme şansımız kalmadı. 2019 yılının sonuna kadar bu olasılık askıda dururken, ülkeyi yönetemezsiniz. Tarih revize edilir ama erken seçim yapılır” dedi.

Reklam

Erdoğan, grup toplantısından sonra, partinin kurmaylarıyla yaptığı kısa değerlendirmede, Bahçeli’nin sözlerini yeni duyduğunu ve bunun kendisiyle paylaşılmamasına üzüldüğünü dile getirdi.

‘Karar ortak açıklanmalıydı’

Cumhuriyet’ten Emine Kaplan’ın AKP kulislerinden derlediği bilgilere göre de konuşulanlar özetle şöyle:

– Eğer bir seçim kararı alınacaksa bu liderlerin bir araya gelerek yapacakları değerlendirmenin ardından ortak bir karar olarak kamuoyuna birlikte açıklanmalıydı.

‘İYİ Parti’nin mağduriyeti Erdoğan’ın aleyhine’

– Uzun süredir bir erken seçim beklentisi var, bu yönde bir karar alınabilir. Ancak tarih konusu sıkıntılı. Bahçeli, İYİ Parti’nin seçime girmesini engellemek için 26 Ağustos tarihini özellikle seçmiş olabilir. Eğer YSK, İYİ Parti’nin 1 Nisan’da yaptığı kongreyi geçerli kabul ederse ancak 1 Ekim’den sonra yapılacak bir seçime girebilir. İYİ Parti’nin seçime katılamaması ise Meral Akşener’i mağdur yapar, bu durum da Cumhurbaşkanlığı seçiminde Erdoğan’a zarar verir.

Bahçeli tuzak mı kuruyor?

– Bahçeli’nin bu çıkışının, AKP’ye yönelik bir tuzak olabileceğini dile getirenler var. Bu görüşün sahipleri “Bahçeli, 2002’de aynı çıkışı yaptı. Ama seçimde kendisi barajın altında kalırken, ANAP, DYP ve DSP’yi de bitirdi” örneğini veriyor.