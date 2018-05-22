AKP kulisinde liste yorumu: 22 bakanın işi bitti, sadece ekonomi yönetimi kalıyor

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın ekonomi yönetimindeki bakanları milletvekili aday listesine almaması AKP kulislerinde “Bakanlık görevine devam edecekler“, 22 bakanın listeye girmesi “Hükümette artık görev almayacaklar” diye yorumlandı.

Erdoğan 24 Haziran seçimleri için hazırladığı milletvekili aday listesine, hükümetteki bakanların 22’sini (başbakan dahil) alırken sadece Mehmet Şimşek, Nihat Zeybekci, Naci Ağbal, Faruk Özlü ve Ömer Çelik liste dışı kaldı.

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Hürriyet’ten Nuray Babacan ve Turan Yılmaz’ın haberine göre, Erdoğan’ın uygulaması AKP kulislerinde liste dışı kalan isimler için “bakanlık görevine devam” olarak yorumlandı. Bu bakanların muhtemel kabinede aynı görevlerini üstleneceği iddia edildi. Yasaya göre milletvekili olanlar seçildikten sonra istifa etmezlerse bakan olamıyor. Erdoğan’ın ise bakanlık için milletvekilliğinden istifaya soğuk baktığı biliniyor.

Yıldırım TBMM başkanlığına

Listeye konulan ve yeni dönemde hükümette görev alması beklenmeyen bakanların ise tamamı illere dağıtılırken, liste başlarına yerleştirildi. Bazı bakanların milletvekili listesine alınması, kulislerde şaşkınlık yarattı. Adı cumhurbaşkanı yardımcısı olarak geçen Başbakan Binali Yıldırım’ın, TBMM Başkanı olmasına kesin gözüyle bakılıyor. Erdoğan’ın damadı Berat Albayrak, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Milli Savunma Bakanı Nurettin Canikli, Başbakan Yardımcısı Bekir Bozdağ’ın listeye alınmaları yeni kabinede olmayacakları şeklinde yorumlandı.