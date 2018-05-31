AKP kulisi: Partinin elindeki anketlerde oy oranı yüzde 46

AKP, son yaptırdığı anketlere göre oy oranını yüzde 46 düzeyinde olduğunu tespit etti. HDP barajı geçerse, ‘cumhur ittifakı’nın sandalye sayısı, anayasa değişikliğine yetmeyecek.

Cumhuriyet’ten Emine Kaplan’ın kulis haberine göre, 7 Haziran seçimlerinde yüzde 41 oy oranıyla 258 milletvekili çıkararak tek başına hükümet kuramayan, 1 Kasım seçimlerinde yüzde 49.5 oy oranıyla 550 milletvekilinden 317’sini alan AKP’de, 24 Haziran seçimlerine yönelik yaptırılan anketlerde partinin oy oranı yüzde 46 düzeyinde çıkıyor.

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HDP’nin oy oranının yüzde 9-11 bandında çıktığı, MHP’nin yüzde 8-9 ile baraj altında kaldığı, İYİ Parti’nin yüzde 7-8 düzeyinde oy alacağı tespiti yapıldı.

AKP’de, HDP’nin barajı geçmesi durumunda partinin 600 milletvekilinden 320’sini alabileceği, ‘cumhur ittifakı’nın toplam milletvekili sayısıyla anayasayı değiştirecek bir çoğunluğa ulaşılmasının mümkün olmadığı değerlendirmesi yapılıyor.

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Milletvekili sayısı 600’e çıkmasına karşın AKP’nin vekil sayısında artış olmayacağı kaydedilirken, sahada durumun ‘7 Haziran kadar kötü olmadığı’, ancak ‘1 Kasım kadar da iyi olmadığı’ görüşü hakim.

Partide, milletvekili sayısının 300’ün altına düşebileceği yorumları da yapılıyor. Bu durumda MHP’nin hükümet üzerindeki yaptırım gücünün artacağı, AKP’nin MHP’ye bağımlı hale geleceği dile getiriliyor.