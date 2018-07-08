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Yaramazlara biraz batar!

AKP kulisi: Meclis’e giren Soylu, Albayrak ve Çavuşoğlu kabineye alınabilir

Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Tayyip Erdoğan’ın Meclis’teki grup toplantısında “Bakanlar Meclis’ten de olabilir, neden olmasın” demesinin ardından AKP kulislerinde, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Berat Albayrak ile Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu’nu kabineye alabileceği konuşuluyor.

Fotoğraf: Reuters

Daha önce yaptığı açıklamalarda yeni sistemde kabineyi daha çok Meclis dışı isimlerden oluşturacağını ifade eden Erdoğan son olarak dün “Partili olmayan bakanlarla kabine kuruyoruz, başında AKP genel başkanı var” demişti.

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Cumhurbaşkanının kabine çalışmasını paylaştığı tek ismin ‘son başbakan’ Binali Yıldırım olduğu dile getiriliyor.

Cumhuriyet’ten Emine Kaplan’ın kulis haberine göre, AKP kulislerinde, Erdoğan’ın Meclis’ten bakan alsa bile bunun sayısının 2-3’ü geçmeyeceği değerlendiriliyor.

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Erdoğan’ın bu yönde bir karar vermesi durumunda İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Berat Albayrak ile Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu’nu kabineye alabileceği konuşuluyor.

Yeni sistem kişilerin aynı anda hem bakan hem milletvekili olmasını engelliyor. Bu nedenle cumhurbaşkanı kabineye milletvekillerinden birini atarsa, o kişinin milletvekilliği düşecek. Üç bakan da 24 Haziran’da milletvekili seçildi.

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