Kulis: Külünk, Davutoğlu ve Babacan’ın ‘ismi çizildi’, Erdoğan ‘İşaret beklemeyin’ dedi

Hürriyet yazarı Yalçın Bayer, AKP’de ‘üç dönem kuralı’na takılan kimi AKP’lilerin ‘isimlerinin çizildiğini’ yazdı.

AKP’deki üç dönem kuralına göre, bir vekil üç dönem parlamentoya girmişse, dördüncü kez milletvekili adayı olamıyor.

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‘En az yüzde 60’ı değişecek’

Bayer, ‘Vekillerin yüzde 60’ı değişecek’ başlıklı bugünkü yazısına, “AKP’de üç dönemi doldurmamış çok sayıda milletvekilinin 24 Haziran seçimleri için aday gösterilmeyeceği yönünde kuvvetli duyumlar geliyor” diyerek başladı.

Hürriyet yazarı, “İsimleri çizildi” dediği vekilleri şöyle sıraladı: “Ahmet Hamdi Çamlı, Metin Külünk, Mehmet Doğan Kubat, Ahmet Davutoğlu, Dursun Ali Sarıkaya, Orhan Miroğlu ve Yasin Aktay.”

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Bayer, dördüncü dönemleri biten Cemil Çiçek, Feyzullah Kıyıklık, Burhan Kuzu, Ali Babacan, Ekrem Erdem, Beşir Atalay ve Zeyd Aslan’ın da listeye konulmayacağını yazdı.

Erdoğan’ın yeni sistemdeki kabinede yanında görmek istediği Berat Albayrak, Süleyman Soylu, Bekir Bozdağ ve Binali Yıldırım’a adaylık başvurusunda bulunmamaları yönünde talimat verdiğini aktaran Bayer, Numan Kurtulmuş’un durumunun ise ‘belirsiz olduğunu’ yazdı.

Bayer yazısını şöyle bitirdi: “Meclis’te bulunan AKP’li milletvekillerinin en az yüzde 60’ının değişeceği genel merkeze yakın kaynaklarca belirtiliyor.”

‘Kimse işaret beklemesin’

Hürriyet’ten Turan Yılmaz ve Gizem Karakış’ın haberine göre ise üç dönem kuralına takılan dördü bakan 22 milletvekili ve 100’ü aşkın belediye başkanının adaylığının önündeki engelin kalkması için üç dönem kuralının esnetilmesi parti gündemine geldi.

Kulislerde, yasama ile yürütmeyi ayırarak bakanların Meclis dışından atanmaları kuralını getiren yeni sistemin, bakanların yanısıra bakanlık beklentisinde olan bazı milletvekillerinde, adaylık başvurusu yapıp yapmama konusunda tereddüt yarattığı da konuşuluyor.

Bu konuda oluşan işaret beklentilerine ise Erdoğan, “Kimse işaret beklemesin, aday olmak isteyen kendi iradesiyle kararını versin” diye mesaj göndermiş.