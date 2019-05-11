AKP kulisi: İmamoğlu’nun oyu beş puan arttı, Kürt seçmenin tepkisi çekilmemeli

Cumhuriyet yazarı Emine Kaplan, AKP kulislerinde İmamoğlu’nun oyunun beş puan arttığının ve İstanbul seçimlerinde partinin büyük riske girdiğinin konuşulduğunu yazdı.

Cumhuriyet’ten Emine Kaplan’ın haberine göre AKP kulislerinde yapılması gerekenler ve olası sonuçlar masaya yatırıldı. Kaplan’ın haberine göre kulislerde AKP’nin hem seçim öncesi hem seçim sonrasını çok kötü yönetmesi nedeniyle İmamoğlu’nun oyunu beş puan arttırdığı ancak doğru bir politikayla Binali Yıldırım’ın seçimi kazanabileceğinden bahsediliyor.

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Kaplan’a göre, ’23 Haziran’da da kazanılamaması durumunda yıkımın çok daha büyük olacağı, koşullarda bir değişiklik olmaması nedeniyle kaybetme riskinin bulunduğunu düşünenlerin sayısı da az değil.’

Kaplan’ın yazısından bazı bölümler ise şöyle:

“İstanbul’da sandığa gitmeyen 1.7 milyon seçmenin büyük çoğunluğunun küskün ve kızgın AKP seçmeni olduğunu, bu seçmenlerin yarısının bile sandığa gitmesinin sağlanması, özellikle Kürt kökenli seçmenin tepkisini çekecek söylemin bir kenara bırakılması, daha kucaklayıcı bir seçim stratejisinin yürütülmesi, teşkilat ile Binali Yıldırım arasında uyumun sağlanması durumunda AKP’nin lehine bir durum yaratılabileceği görüşü dile getiriliyor.”

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“‘Mağdur algısı’kırılmazsa zor: 23 Haziran’a kadar geçecek sürede ‘İmamoğlu mağdur’ algısının kırılması çok önemli. YSK’nin iptal kararının gerekçesi, AKP’nin bu konudaki iddiası çok iyi anlatılmalı. Eğer algı kırılamaz ve AKP kendini iyi anlatamazsa Yıldırım’ın işi zorlaşır. Bu süreçte partiye diğer parti seçmeninden oy gelme ihtimali oldukça zayıf. Sandığa gitmeyen AKP’li seçmen açısından da koşullarda bir değişiklik yok, tavırlarında değişiklik yapmaları da mümkün olmayabilir. Bu kapsamdaki seçmene ‘Mesajınızı verdiniz, biz de aldık. İkinci kez cezalandırmayın” söyleminin işe yaraması için seçmenin ikna edilmesi gerekiyor. Seçimin yenilenmesiyle risk alındı. 31 Mart’ın ardından 23 Haziran’da da seçimin kaybedilmesi, AKP açısından daha büyük bir yıkım olur.”