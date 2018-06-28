AKP kulisi: Gözler ‘yönetimi alacak’ 140 makamda, Kalın kabinede düşünülüyor

Seçimlerin ardından devleti ve AKP’yi yönetecek 140 makamda olacak isimler için tartışmalar devam ederken, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın sözcüsü İbrahim Kalın’ı da kabinede düşündüğü kulislere yansıdı.

Hürriyet’ten Nuray Babacan’ın kulis haberine göre, AKP’de milletvekili seçilen veya liste dışı kalan tüm isimlerin gözleri, devleti ve partiyi yönetecek ilk 140 makama çevrildi.

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Yeni yapıda ‘Cumhurbaşkanlığı kabinesi’ olarak adlandırılan 16 kişi, en az üç cumhurbaşkanı yardımcısı, ‘Cumhurbaşkanlığı Teşkilatı’nda yer alan dokuz kurulun başkanı, dört ofis başkanı, TBMM başkanı ve başkan vekilleri, grup başkanı, grup başkan vekilleri ve bakan yardımcılarının kimler olacağı merak ediliyor.

Bu kadrolara, partinin eylül ayına kadar yapması gereken büyük kongresinin ardından belirlenecek 51 kişilik MKYK ile 16 genel başkan yardımcısı da katıldığında, toplam 140 kişilik büyük bir yönetim kadrosu yeniden belirlenecek.

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Ayrıca cumhurbaşkanıyla gelip gitmesi öngörülen büyükelçi, vali ve genel müdür düzeyindeki 500 bürokrat da hesaba katıldığında, 700 kişilik dev bir kadro yeniden oluşturulacak.

Temmuz içinde açıklanması beklenen yeni kabinede, halen görev yapan bazı müsteşarlarla bürokratların da yer alması bekleniyor. Erdoğan’ın çalışmalarından memnun olduğu en az üç müsteşarı hükümete alacağı iddia ediliyor. Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın ile Naci Ağbal da hükümette yer alacak isimler arasında sayılıyor. AB Bakanı Ömer Çelik’in Kalın’ın görevini üstleneceği iddia ediliyor.

TBMM Başkanlığı için Binali Yıldırım, partinin grup başkanlığı için Bekir Bozdağ’ın adı ön planda. Erdoğan’ın grup başkan vekilliğine eski bakanlardan güçlü isimleri atayacağı ve bazı bakanların da komisyon başkanlığı görevini üstleneceği iddia ediliyor. Vekil sayısının beklenenin altında olması nedeniyle, milletvekili istifa ettirip kabineye alma olasılığı düşük.