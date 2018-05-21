AKP kulisi: Başkan yardımcılığı için Çiller’in ismi gündeme geldi

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın ‘cumhurbaşkanı yardımcılarından birinin kadın olmasını’ planladığı ve bu ismin eski başbakanlardan Tansu Çiller olma ihtimali kulislere yansıdı.

Çiller ve Erdoğan, özellikle darbe girişiminden sonra birkaç kez bir araya gelmişti.

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Hürriyet’ten Nuray Babacan’ın kulis haberine göre, AKP’nin aday adayı listelerinde milli motosikletçi Kenan Sofuoğlu, partinin kurucularından Ayşe Böhürler ve eski bakan Mehmet Ağar’ın oğlu Tolga Ağar gibi isimler de bulunuyor.

Erdoğan’ın son hafta içerisinde, bazı eski milletvekilleri ve onların çocuklarına adaylık başvurusu yapması için telefon açtığı öğrenildi.

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Son üç günden beri milletvekili liste çalışmalarına hız veren Erdoğan, milletvekili adayları konusunda ayrıntılı dosyalar hazırlattı. Erdoğan’ın dar bir kadroyla yaptığı çalışmada aday adayları dışında bazı önemli bulduğu isimleri bizzat arayarak siyasete davet ettiği öğrenildi. Adaylık için başvuru yapan yeni isimlerin profillerinin yeterince iyi olmadığı yorumu yapıldı.

Parti kurmayları, bu tercihlerin ‘geçmiş dönemden güvenilir, çizgisinde kırılma olmayan’ isimler nedeniyle yapıldığını dile getiriyorlar.

Çiller de mi aday?

AKP kulislerinde gündem oluşturan başka bir konu ise ‘cumhurbaşkanı yardımcılarından birinin kadın olacağı’ konusu. Erdoğan’ın dışarıdan sürpriz bir ismi bu göreve getireceği dile getiriliyor. Bir dönem, bu ismin Tansu Çiller olacağı yorumları yapıldı. Çiller’in dışında bazı yeni isimlerin de gündemde olduğu ifade ediliyor.

Erdoğan’ın mevcut bakanlar için de üç planı olduğu belirtiliyor. Bunlardan en fazla altı ismin kabinede kalacağı, en az beş ismin belediye başkan adayı olarak değerlendirileceği, diğerlerinin ise milletvekili yapılacağı öne sürülüyor.