AKP kulisi: Bahçeli ‘olumsuz tablo’ya karşı kendini kurtarmaya çalışıyor

AKP’nin içinde ‘ittifak ortağı’ MHP’nin lideri Devlet Bahçeli’nin, partisi açısından seçimde çıkacak olumsuz tablo olasılığına karşı şimdiden kendini kurtarmaya çalıştığı, seçim sonrasında “Erdoğan’ı biz seçtirdik” demenin zeminini yaratmaya çalıştığı kaydediliyor.

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, ‘Meclis çoğunluğu’yla ilgili “300’ün altında kalırsa o zaman bir koalisyon arayışına gidilebilir” demişti.

Reklam

Cumhuriyet’ten Emine Kaplan’ın kulis haberine göre, MHP ile ittifak konusunda özeleştiri yapılan partide, MHP liderinin son dönemde yaptığı açıklamaların da rahatsızlık yarattığı kaydediliyor.

Erdoğan’ın ‘koalisyon’ sözlerinin üç hedefi olduğu kaydediliyor.

Reklam

Birinci olarak MHP’ye “Başka ortak bulurum” mesajı, ikinci olarak daha önce AKP’ye oy verip bu seçimde başka partilere kayış eğilimi gösteren seçmeni ‘koalisyon’ olasılığıyla korkutma, üçüncü olarak da “AKP Meclis’te çoğunluk sağlayamazsa seçime gidilir” tartışmasının önüne geçme ve ‘uzlaşma’ mesajıyla AKP’liler dışındaki seçmeni partiye çekme hesabı yaptığı belirtiliyor.

AKP’nin anketlerinde MHP’nin oy oranı yüzde 7-8 bandında çıkıyor. MHP’nin grup kuracak milletvekili sayısına ulaşması bile zor görülüyor. AKP’nin oy oranı ise yüzde 42- 47 bandında seyrederken, en kötü senaryoya göre en düşük milletvekili sayısının da 305 olacağı hesaplanıyor.

Bahçeli’nin son dönemde AKP’ye yönelik eleştirileri, ‘AKP’den oy devşirme hesabı’ olarak nitelendiriliyor.

Bahçeli’nin, partisi açısından seçimde çıkacak olumsuz tablo olasılığına karşı şimdiden kendini kurtarmaya çalıştığı, seçim sonrasında “Erdoğan’ı biz seçtirdik” demenin zeminini yaratmaya çalıştığı kaydediliyor. Bahçeli’nin MHP’li adaylar Atilla Kaya ve Cemal Enginyurt’un AKP ve AKP’li milletvekillerine yönelik sert sözlerine sessiz kalması da manidar bulunuyor.