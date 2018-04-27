AKP kulisi: Babacan aday değil, Yıldırım ‘yardımcı’ olacak, Şimşek belirsiz

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AKP kulislerinde, milletvekili listelerinde hangi isimlerin olacağı tartışılmaya başladı. Eski başbakan yardımcısı Ali Babacan’ın bireysel tercihi nedeniyle aday olmayacağı, Başbakan Binali Yıldırım’ın cumhurbaşkanı yardımcılığında değerlendirileceği, Başbakan Yardımcısı Mehmet Şimşek’in ise durumunun ‘belirsiz’ olduğu konuşuluyor.

Hürriyet’ten Nuray Babacan’ın kulis haberine göre, AKP içinde ‘milletvekili yapılacaklar, bakan olarak düşünülenler, Beştepe’de görev verilecekler, belediye başkanı yapılacaklar ve veda edilecekler’ olarak beş kategori oluştu.

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Aday olmayacağını duyuran eski başbakan Ahmet Davutoğlu’nun yanısıra Babacan, eski bakan Mehmet Müezzinoğlu, Meclis Başkanı İsmail Kahraman ve eski başbakan yardımcısı Beşir Atalay bireysel tercihleri nedeniyle adaylık başvurusu yapmayacak. Bu isimlerle ilgili tek sürpriz, Meclis dışında değerlendirilmeleri olacak. Davutoğlu’nun yakın ekibinden Taha Özhan’ın da aday olmayacağı, diğerlerinin de listeye konulmayacağı konuşuluyor.

Yıldırım’ın cumhurbaşkanı yardımcılığında değerlendirilmesine ‘büyük olasılık’ olarak bakılıyor. Bazı bakanlar ise cumhurbaşkanı danışmanı kadrosunda yer alacak.

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Bazı isimlerin bu görevden sonra, belediye başkan adayı yapılması olasılığından da bahsediliyor.

Şimşek’in durumunun ise farklı olduğu belirtiliyor. Şimşek’in yeniden aday olmayı düşünmediği ancak Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın kabine veya Meclis’te değerlendirmek isteyebileceği ifade ediliyor. Eski başbakan yardımcısı Cemil Çiçek ve eski bakan Faruk Çelik gibi isimlerin durumunu da Erdoğan’ın tavrı belirleyecek.

Başbakan Yardımcısı Hayati Yazıcı, Anaya Komisyonu Başkanı Mustafa Şentop, AKP Grup Başkan Vekili Mustafa Elitaş, AKP Sözcüsü Mahir Ünal gibi isimlerin güçlü bir Meclis ve parti yönetimi oluşturmak için listeye konulacağı öne sürülüyor.

Bakanların yarısının milletvekili adayı yapılarak Meclis’e çekileceği, az sayıda bakanın yeni dönemde kabinede değerlendirileceği ifade ediliyor. Başbakan Yardımcısı Bekir Bozdağ, Milli Eğitil Bakanı İsmet Yılmaz, Ulaştırma Bakanı Ahmet Arslan, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Çevre ve Şehircilik Bakanı Mehmet Özhaseki, Başbakan Yardımcısı Lütfi Elvan, Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkci gibi isimlerin de milletvekili yapılacağı konuşuluyor.