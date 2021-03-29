AKP kongresine katılan vekil ‘corona’ya yakalandı

AKP’nin geçen haftaki olağan kongresine katılan Kayseri Milletvekili İsmail Tamer, corona virüsüne yakalandığını duyurdu.

Fotoğraf: AA

Tamer, Covid-19 testinin pozitif çıktığını şu tweet’le duyurdu: “Bugünkü yaptırdığım Covid-19 testim pozitif çıktı. Bir hafta öncesinde benimle görüşen tüm arkadaşlarımızın test yaptırmalarını özellikle istirham ediyorum. Ankara Şehir Hastanesi’nde yattığımı belirtir dualarınızda olmam arzusuyla kamuoyuna duyururum.”

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Tamer, partisinin 24 Mart’ta Ankara’da düzenlenen 7’nci olağan kongresinden fotoğraflar paylaşmıştı. Covid-19 salgınına rağmen kongreye binlerce kişi katılmış, tedbirlere uyulmadığı görülmüştü.