AKP kadın kollarından Akit yazarı Dilipak’a 81 ilde suç duyurusu

AKP kadın kolları, Yeni Akit gazetesi yazarı Abdurrahman Dilipak hakkında 81 ilde suç duyurusunda bulundu.

Fotoğraf: AA

Dilipak, 27 Temmuz’da ‘AKP’nin papatyaları’ başlıklı yazısında İstanbul Sözleşmesi’ne karşı çıkmış, kadınlara hakaret ederek “Bugünkü başımızın belası aile ve aileyi tehdit eden fahşa! (fahişe). Bu sözleşmeler de bununla ilgili” ifadelerini kullanmıştı.

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‘Kirli zihniyeti kınıyoruz’

AA’nın haberine göre AKP İstanbul İl Kadın Kolları Başkanı Av. Dr. Rabia İlhan, eş zamanlı olarak genel merkez kadın kolları başkanlığı ve 81 ildeki başkanlıklarla Dilipak hakkında başsavcılıklara suç duyurusunda bulunduklarını belirtti.

İlhan şöyle konuştu: “Değişik kademelerde hiçbir gelir ve menfaati olmadan görevini yapmaya çalışan kadınlarımıza hakaret eden o kirli ve çirkin zihniyeti kınıyoruz. Umarız ki genel merkezimizden ve 81 ilimizden, 922 ilçemizden yapılan bu çağrılar vesilesi ile bundan sonra kalemini siyasal tehdit aracına kimse döndürmez. Yine umarız ki bin bir zahmet ile ter akıtan, devletine, milletine ve insanlığa yararlı işler yapanlara karşı bir takım art niyetliler de klavye başında kolaycı ve saldırgan tarzları ile kahramanlık ve dindarlık istismarlarına kalkışmaz.”