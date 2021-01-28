AKP, İYİ Parti ve Saadet’i ‘ayrı tarafa’ koyuyormuş

AKP Genel Başkan Yardımcısı Mahir Ünal, İYİ Parti ve Saadet Partisi’nin ‘CHP ve HDP’den ayrı tarafa’ koyduklarını söyledi.

Fotoğraf: Reuters

CNN Türk canlı yayınına katılan Ünal, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın oyunun yüzde 52’nin altına inmediğini ifade etti.

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AKP’nin de oyunun yüzde 40’ın altına düşmediğini aktaran AKP’li yönetici, “AK Parti’nin oyu son araştırmalarda yüzde 40-44 bandında gidiyor” dedi.

Ünal, ittifaklara ilişkin soruya şu yanıtı verdi: “Millet ittifakı içerisinde iki partiyi ayrı yere koyuyorum. CHP ile HDP’yi ayrı tarafta, İYİ Parti ile Saadet partisini ayrı tarafa koyuyoruz. Türkiye’nin yanında duran varsa konuşuruz.”