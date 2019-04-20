AKP, İstanbul’da seçim iptali için YSK’ya ‘oy kullanan KHK’lıların’ listesini verdi

AKP Genel Başkan Yardımcısı Ali İhsan Yavuz, Yüksek Seçim Kuruluna (YSK), İstanbul’da seçimlerinin iptali ve yenilenmesi istemiyle yaptıkları olağanüstü itiraza ilişkin, kanun hükmünde kararname (KHK) ile kamudan çıkarılan seçmenlerin bulunduğu listeyi içerir ek dilekçe sunduklarını bildirdi.
AKP Genel Başkan Yardımcısı Ali İhsan Yavuz, İstanbul seçiminin iptali ve yenilenmesi talebiyle olağanüstü itiraz dilekçesini 16 Nisan günü YSK’ya vermişti.
İstanbul belediye başkanlığına seçilen CHP’li Ekrem İmamoğlu ise 17 Nisan günü il seçim kurulundan mazbatasını almıştı.
AA’nın haberine göre, Yavuz KHK ile kamu hizmetinden çıkarılmış 14 bin 712 kişinin oy kullandığını tespit ettiklerini söyledi.