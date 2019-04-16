AKP İstanbul’da mazbata verilmemesi için başvurdu

AKP’nin İstanbul’daki seçimde itirazlar sonuçlanıncaya kadar mazbata verilmemesi için il seçim kuruluna başvurduğu bildirildi.
Son olarak, AKP Genel Başkan Yardımcısı Ali İhsan Yavuz, İstanbul seçiminin iptali ve yenilenmesi talebiyle olağanüstü itiraz dilekçesini Yüksek Seçim Kurulu’na (YSK) vermişti.
AKP İstanbul İl Başkanı Bayram Şenocak’ın Çağlayan Adliyesi’nde yaptığı başvuruda partinin YSK’ya yaptığı itirazın sonuçlanmasının beklenmesi istendi.
Kesin olmayan sonuçlara göre CHP’li Ekrem İmamoğlu, AKP’li Binali Yıldırım’ın yaklaşık 14 bin oy önünde seçimi kazanmıştı.