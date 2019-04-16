Diken

Yaramazlara biraz batar!

AKP İstanbul’da mazbata verilmemesi için başvurdu

AKP’nin İstanbul’daki seçimde itirazlar sonuçlanıncaya kadar mazbata verilmemesi için il seçim kuruluna başvurduğu bildirildi.

Son olarak, AKP Genel Başkan Yardımcısı Ali İhsan Yavuz, İstanbul seçiminin iptali ve yenilenmesi talebiyle olağanüstü itiraz dilekçesini Yüksek Seçim Kurulu’na (YSK) vermişti.

Reklam

AKP İstanbul İl Başkanı Bayram Şenocak’ın Çağlayan Adliyesi’nde yaptığı başvuruda partinin YSK’ya yaptığı itirazın sonuçlanmasının beklenmesi istendi.

Kesin olmayan sonuçlara göre CHP’li Ekrem İmamoğlu, AKP’li Binali Yıldırım’ın yaklaşık 14 bin oy önünde seçimi kazanmıştı.

AKP İstanbul’daki seçimin iptali için YSK’ya resmen başvurdu

SON HABERLER

Ekonomist Muratoğlu: Alınan dış borcu seçim kampanyasına harcadılar

MİNEZ BAYÜLGEN [email protected] 31 Mart yerel seçimlerini İstanbul belirsizliğiyle geride bırakan Türkiye’de ekonomik göstergeler bir türlü düzelemiyor. ABD’de yabancı yatırımcıların kapısını çalan ve eli boş ekonomi yönetimi şimdi ne yapacak? Her geçen gün yoksullaşan vatandaşı nasıl günler bekliyor? Yakın zamanda Youtube yayınlarına başlayan Sözcü gazetesi yazarı ekonomist Murat Muratoğlu ile konuştuk. Hazine ve Maliye Bakanı […]

Diken 'Yılın Internet Gazetesi' ödülünü kazandı...