AKP, İstanbul’a itiraz için birleştirme tutanaklarını bekliyor

AKP Sözcüsü Ömer Çelik, birleştirme tutanaklarının ortaya çıkmasının ardından İstanbul için olağanüstü itirazda bulunulacağını açıkladı.

Fotoğraf: Reuters

Partinin Ankara’daki genel merkezinde merkez karar ve yönetim kurulu toplantısının ardından gazetecilere konuşan Çelik, Yüksek Seçim Kurulu’na (YSK) baskı yapıldığının söylediğini, YSK’nın kanunlar çerçevesinde karar verdiğini dile getirdi.

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Çelik, YSK’nın kararları arasında partiler açısından lehe ve aleyhe kararların olduğunu belirterek “CHP sözcülerinin dilinde şöyle bir şey var; eğer YSK kendi lehlerine karar verirse ‘YSK bağımsız karar veriyor’, aleyhine karar verirse ‘YSK baskı altındadır’ diyorlar” ifadelerini kullandı.

“YSK hiçbir partinin yönetim organı değildir. YSK hiçbir partinin tüzüğüne göre karar vermeyecektir” diyen AKP sözcüsü, CHP’nin “İtiraz yollarına başvurmayın” dediğini belirterek “Neden başvurmayalım?” diye sordu.

Çelik, İstanbul’da sonuca dair yapmayı planladıkları itiraza dair şunları söyledi: “Birleştirme tutanakları ortaya çıktıktan sonra olağanüstü itiraz hakkımız var. O işlem gerçekleştikten sonra zannediyorum yedi gün itiraz hakkımız var. İvedilikle kullanılacaktır. Seçimin genelinin yüksek meşruiyetiyle ilgili bir tartışma söz konusu değildir. AK Parti’de de diğer partilerde de söz konusu değildir.”

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AKP sözcüsü, YSK’nın KHK’lı adaylara mazbata verilmeyeceği kararını de değerlendirdi. Çelik şöyle konuştu: “YSK, elindeki pozitif hukuka göre, o verilere göre karar veriyor. Daha önce cevaz verdiği husus kamu görevi olamamasıyla ilgili. Şimdikiler, kamu görevi olmasıyla ilgili. Bizden de alınıp ikinci partiye verilen, iptal edilen yerler var. YSK elindeki pozitif hukukla bu kararı veriyor.”

Resmi olmayan sonuçlara göre İstanbul’da CHP’nin adayı Ekrem İmamoğlu kazandı. Ancak geçersiz oyları saydıran AKP, bazı ilçelerde tüm oyların yeniden sayılmasını istemişti. Sayımın sürdüğü Maltepe ilçesinde ise 1080 sandığın yarısı ancak sayılabildi.