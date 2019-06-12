Diken

Yaramazlara biraz batar!

AKP İstanbul seçimini yurda yayıyor: 81 ilde Binali Yıldırım posteri

AKP, İstanbul adayı Binali Yıldırım için 81 il teşkilatına afiş ve pankart asılması talimatı verdi.

Fotoğraf: DHA

Talimat üzerine başlayan afişlemenin en yoğun yapıldığı illerden biri Yıldırım’ın milletvekili seçim bölgesi İzmir. AKP il başkanlığı binası ve  ilçe başkanlıkları olmak üzere kentteki 30 köprü, 60 büyük ebatlı ve aydınlatmalı reklam panosu, 100 bilboard ve 70 otobüs durağına Yıldırım’ın fotoğrafının bulunduğu ‘Yanındayız her zaman’ ve ‘İstanbul’un sana ihtiyacı var’ yazılı pankartlar ve afişler asıldı.

Reklam

Pankartlarda oy kullanmak amacıyla İstanbul’a gidecek seçmene ulaşım imkanı sağlanması için hangi telefon numaralarının aranacağının bilgisi de verildi.

SON HABERLER

İlave TV’den Kocabıyık: Sokağa göre İmamoğlu 250 bin farkla önde

Televizyonculuğun en bilinen formatlarından biri sokak röportajlarıdır. Ancak Türkiye’deki baskı ve tehdit iklimi, son yıllarda sokaktaki vatandaşa mikrofon uzatmayı da güç hale getirdi. 2018’de yayın hayatına başlayan İlave TV ise bu zorlukları aşıyor, sokak röportajlarına bambaşka bir soluk getiriyor. Farklı şehirlerde yaptıkları sokak röportajlarını video paylaşım sitesi YouTube’da yayınlayan İlave TV’nin videolarını bugünlerde yüz binlerce yurttaş izliyor. Kanalın kurucusu Arif Kocabıyık ile İlave TV macerasını ve sokakta yaşadıklarını konuştuk.

Diken 'Yılın Internet Gazetesi' ödülünü kazandı...