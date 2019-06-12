AKP İstanbul seçimini yurda yayıyor: 81 ilde Binali Yıldırım posteri

AKP, İstanbul adayı Binali Yıldırım için 81 il teşkilatına afiş ve pankart asılması talimatı verdi.

Fotoğraf: DHA

Talimat üzerine başlayan afişlemenin en yoğun yapıldığı illerden biri Yıldırım’ın milletvekili seçim bölgesi İzmir. AKP il başkanlığı binası ve ilçe başkanlıkları olmak üzere kentteki 30 köprü, 60 büyük ebatlı ve aydınlatmalı reklam panosu, 100 bilboard ve 70 otobüs durağına Yıldırım’ın fotoğrafının bulunduğu ‘Yanındayız her zaman’ ve ‘İstanbul’un sana ihtiyacı var’ yazılı pankartlar ve afişler asıldı.

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Pankartlarda oy kullanmak amacıyla İstanbul’a gidecek seçmene ulaşım imkanı sağlanması için hangi telefon numaralarının aranacağının bilgisi de verildi.