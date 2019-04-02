AKP İstanbul il başkanı: Tüm ilçelerde itirazlarımızı yaptık

AKP İstanbul İl Başkanı Bayram Şenocak, 31 Mart yerel seçiminde hileler ve usulsüzlükler tespit edildiğini söyledi.

Fotoğraf: DHA

Resmi olmayan sonuçlara göre İstanbul’da CHP’nin adayı Ekrem İmamoğlu, yüzde 48.79, AKP’li rakibi Binali Yıldırım ise yüzde 48.51 oy aldı. Arada 23 bin 945 oy fark var. Ancak AKP, geçersiz oyların yeniden sayılmasını isterken, Yıldırım’ın bilerce oyunun başka partilere yazıldığını öne sürüyor.

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İl başkanı Şenocak, bugün ilçe seçim kurullarına itirazda bulunmalarının ardından il başkanlığında basın toplantısı düzenledi.

‘2 bin 675 oyumuz başkasına yazılmış’

Şenocak şunları dile getirdi: “2106 numaralı sandıkta Binali Yıldırım 127 olarak işlenmiş sandık seçim tutanağına. Burada ilçe seçim kurulunda bu verileri giren memurlar ya da görevliler, bu verileri sadece sıfır olarak kayda girmişler. Şu anda bizim bu şekilde bir kısım tespit ettiğimiz yaklaşık 2 bin 675 oydan bahsediyorum. Şu an bunlar YSK’da sıfır olarak görünüyor.Şu anda bunlar YSK’da sıfır olarak görülüyor. Bu işi hangi memurlar neye göre yapıyorlarsa hukuki noktada ne yapılması gerekiyorsa yakın olarak takip edeceğiz ve uygulayacağız. İlçe seçim kurulunu bu süreci yönetme noktasında daha gayretli olmaya davet etmiş olayım.

Geçersiz oylara sözü getirdi

Seçim sonucunu etkileyecek 319 bin 570 geçersiz oy durumuyla karşı karşıyayız. Seçim kanununun değişmesiyle, ilk defa muhtarlık pusulaları dahil, tüm oy pusulalarının tek zarf içinde konması uygulanmıştır. Bu durumda zarfın içerisindeki bir pusulanın veya fazlalığı buna benzer durumlar sebebiyle binlerce oy geçersiz sayıldığını tespit etmiş bulunmaktayız. Normalinde biliyorsunuz bir önceki seçimlerde, bu şekilde kullanılan oylar geçersiz sayılabilirdi. Ancak değişiklikten sonra bunların bir geçersizliği yoktu. Ama biz buna istinaden binlerce tespit etmiş durumdayız.

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‘Demokraside aslolan…’

Büyükşehir belediyesi oylarımızda sadece bir sandıkta 25 bin oy geçersiz olarak kaydedilmiştir. İstanbul’daki sandıklarda geçersiz oyların, diğer oy pusulalarından farklı olarak büyükşehir oy pusulalarında yoğunlaşması tespit ettiğimiz önemli bir başka husustur. CHP’nin büyükşehir belediye başkan adayı geçersiz oyların açılarak yeniden sayılması dolayısıyla rahatsızlığını açıkça ifade etmiştir. Oysa demokrasilerde aslolan, şeffaflık ve vatandaşımızın bir oy dahi olsa hakkının korunmamasıdır. Bundan çekinmemesi gerekirken bu tepkiyi vermesi oldukça manidar bir durumdur.

‘Şaibe var’

Geçersiz oyların seçim sonucunda direkt tesiri vatandaşın hür iradesinin sandığa yansımasına halel getirmiştir. Meclis üyeliğinde açık fark olmasına rağmen büyükşehir sonuçlarını elimizdeki verilerle karşılaştırdığımızda şaibe oluşmaktadır.”