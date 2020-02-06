AKP, İlker Başbuğ hakkında yarın suç duyurusunda bulunacak

AKP Sözcüsü Ömer Çelik, Genelkurmay Eski Başkanı İlker Başbuğ’un açıklamaları ile ilgili yarın suç duyurusunda bulunacaklarını açıkladı.

İlker Başbuğ (solda). Fotoğraflar: Arşiv/ DHA (Arşiv)

Çelik, “Yaptığı açıklama, Meclis’in yasama iradesine saldırıdır. TBMM mensuplarını, getirdikleri bir yasa yüzünden kimse FETÖ’nün yanına yazamaz. Dolayısıyla arkadaşlarımız, buna güçlü karşılığı verecekler. AK Parti’nin ortak iradesi olarak ortaya çıkacak bir suç duyurusu olacaktır” dedi.

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Genelkurmay Eski Başkanı İlker Başbuğ, geçen günlerde katıldığı bir televizyon kanalındaki programda, 26 Haziran 2009’da TBMM Genel Kurul’nda kabul edilen ‘askeri şahıslar askeri mahalde işlediği suçlar da dahil özel yetkili mahkemelerde yargılanacak’ şeklindeki yasa teklifinin altında imzası bulunan AKP’li milletvekillerinin araştırılmasını istemişti. Başbuğ konuşmasında ayrıca “Kanun teklifini getiren siyasiler araştırılsın. FETÖ’nün siyasi ayağı yok dersek gerçek inkar olur” ifadelerini kullanmıştı.

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın, AKP Genel Merkezi’nde 56 milletvekili ile yaklaşık üç saat süren toplantı sonrası açıklama yapan Çelik, AKP milletvekillerinin yarın Başbuğ hakkında suç duyurusunda bulunacağını açıkladı. Çelik, şöyle dedi: “Bu meseleyi sıradan bir mesele olarak görmüyoruz. Geçiştirilecek bir mesele olarak da görmüyoruz. Bu emekli askeri bürokratın çeşitli zamanlarda siyasete tepeden bakan, aşağılamaya çalışan, yüce Meclise karşı saygısız beyanlarını görmüştük. Belli bir zihniyetin temsilcisi ve taşıyıcısı olarak kendi bileceği iş bu düşüncelere sahip olup olmaması, bizim açımızdan saygıdeğer düşünceler değil. Fakat bu son durum farklı. 15 Temmuz’da FETÖ’nün hedefi olmuş yüce Meclis’i hedef gösteren açıklamalar yapıyor. Sürekli olarak kendisinin mağdur olduğunu söyleyip, arkasından yüce Meclise, siyasetçilere, beraber çalıştığı başbakana ne kadar çok akıl verdiğini, kendisinin ne kadar çok haklı olduğunu ve kendi sorumluluklarından kaçmak için başkalarının üzerine aslında nasıl sorumluluk attığını ifşa eden birtakım yaklaşımlarda bulunuyor. Yaptığı açıklama Meclisin yasama iradesine saldırıdır. Anayasa’nın 83’üncü maddesine, dokunulmazlık verilmiş yüksek iradeye bir saldırıdır, TBMM mensuplarını getirdikleri bir yasa yüzünden kimse FETÖ’nün yanına yazamaz. Dolayısıyla arkadaşlarımız, buna güçlü karşılığı verecekler.”

Genelkurmay Başkanlarının son derece önemli ve saygıdeğer bir görevi olduğunu ancak bu görevden emekli olanların demokratik bir anlayış ve akılla izah edilemeyen fikirleri bu makamın arkasına sığınarak ifade edemeyeceğini belirten Çelik, şunları kaydetti:

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“Bu Genelkurmay Başkanlığı makamına da, Türk demokrasisine de saygısızlıktır. Genelkurmay Başkanlığı makamını da kendi birtakım kişisel inisiyatifleri için istismar etmek anlamına gelir. Bütün dünya demokrasilerinde olan asker kişilerin sivil mahkemelerde yargılanmasıyla ilgili olarak yapılan düzenlemelerin bu kişi tarafından sindirilemediği açık ve net bir şekilde görülüyor, bu demokrasiyi sindirememek ile ilgili bir şeydir. Bir insan belli bir darbe girişiminden mağdur olmuşsa bu onun her söylediğinin bir dokunulmazlığı olacağı anlamına gelmez. Bir vesayet biçiminde mağdur olan kişinin başka vesayet biçimlerini teşvik eder, cesaretlendirir şekilde konuşmaması lazım. Bir darbe girişimi yapmış bir organizasyondan mağdur olan kişinin onların temsil ettiği vesayete karşı çıkarken, başka tür vesayet biçimlerini teşvik etmemesi, cesaretlendirmemesi lazım. Bu tartışma Türk demokrasisinin temeli ile ilgilidir.”

Söz konusu yasal düzenlemenin altında imzası olan milletvekillerini hedef göstermenin hukuki ve siyasi bir karşılığı olacağına işaret eden Çelik, “Arkadaşlarımız yarın suç duyurusunda bulunacaklar. Bu milletimize haksızlıktır, Meclisimize ve TSK’ya saygısızlıktır. Bu sıradan bir cümle değil, bu öteden beri 1960 ihtilalinden beri vesayetçilerin kullandığı şablonlardan bir tanesi. Kimse TSK adına da böyle bir konuşma yapamaz. Milletvekillerinin kendilerine yapılan bu saldırıya karşı yasamayı ve milletvekili iradesini korumak için hukuki yollara başvurmasını bile bu FETÖ’yü sevindirir diye açıklamak aynı zihniyetin devam ettiğini gösteriyor. FETÖ tüm kılcal damarlardan, sosyal hayatlardan temizleninceye kadar bu mücadele hukuk içerisinde bir devlet mücadelesi olarak devam edecek. Bu şekildeki yaklaşımlarla FETÖ ile mücadeleyi sulandırarak eski vesayet biçimlerini canlandırmaya çalışmak asıl FETÖ ve benzeri cunta tarzı birtakım zihniyet yaklaşımlarına cesaret vermek olur. Kimse başka bir vesayet biçimini yeniden yerleştirmeye, canlandırmaya ya da teşvik etmeye kalkmasın, biz bunlara sonuna kadar cevabını veririz” dedi.

Başbuğ’un açıklamasında hem Meclise hem milletvekillerine yönelik bir saldırı olduğunu söyleyen Çelik, şunları kaydetti: “İsimlerle ilgili çalışmayı yarın sabah arkadaşlarımız yapacaklardır, yani hukuki değerlendirmesini yapacaklar, Cumhurbaşkanımızın ifadesi bu, AK Parti’nin ortak iradesi olarak ortaya çıkacak bir suç duyurusu olacaktır. Burada hem bu altında imzası olan arkadaşlarımız ve diğer milletvekili arkadaşlarımız, bunların nasıl ve hangilerinin başvurması gerektiğiyle ilgili toplantıyı arkadaşlarımız yarın sabah yapacaklar ve yarın bu suç duyurusunu gerçekleştirecekler. Ama 2009’da görev yapsın yapmasın o isimleri kapsasın kapsamasın netice itibariyle hepimizin ortak iradesi olarak bu suç duyurusu yapılacaktır.”

Öte yandan AKP’li milletvekillerinin, İlker Başbuğ’un sözlerine benzer açıklamalarda bulunan CHP eski Milletvekili Dursun Çiçek ve MHP eski Milletvekili Nazif Okumuş hakkında da suç duyurusunda bulunacaklarına yönelik haberlerin ardından, bu kişiler hakkında da suç duyurusunda bulunulabileceği belirtiliyor.