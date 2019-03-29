AKP ile MHP’nin miting kavgası!

Isparta’da AKP ile MHP’nin belediye başkan adayları, miting yeri nedeniyle tartıştı.

MHP’li aday, bu fotoğrafı paylaşarak herkesi mitingine çağırdı.

Her iki parti de bugün akşam Halıkent Kapalı Pazar Yeri’nde miting yapmak istedi. Bunun için iki parti yönetimi bir araya gelerek konuyu görüştü.

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Isparta belediye başkanı da olan MHP’li aday Yusuf Ziya Günaydın, Facebook’taki paylaşımında, AKP’nin adayı Şükrü Başdeğirmen ve AKP belediye meclis üyesi adayı Erdal Çelik’a ait dört TIR’ın sahnenin kurulacağı alana çekildiğini dile getirdi. MHP’li aday, AKP’nin tavrını ‘yönetime gelmeden zulüm peşinde koşmak’ diye tanımlayarak “Kaybetme korkusu, sen nelere kadirsin…” ifadelerini kullandı.

‘Tartışma büyümesin diye MHP’ye bıraktık’

son32.com’da yer alan habere göre AKP Seçim Koordinasyon Merkezi Başkanı Mevlüt Çelik, MHP’li yöneticilerle görüştüğünü, iki partinin de miting yapmaması kararı alındığını ifade etti. Çelik, karar üzerine alanın TIR’larla kapatıldığını dile getirdi.

Çelik, karara rağmen MHP’li aday Yusuf Ziya Günaydın’ın ekibinin pazar yerinde stant kurmaya başladığını belirterek tartışmanın uzamaması için alanın MHP’ye bırakıldığını aktardı.

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‘MHP ortak karar uymadı’

Konuya ilişkin bir açıklama da AKP’nin adayı Şükrü Başdeğirmen’den geldi. AKP’li aday, Facebook’taki paylaşımında, AKP’nin ‘ittifak ruhuna uygun şekilde’ miting alanından feragat ettiğini belirtirken MHP’nin miting yapmama yönündeki ortak karara uymadığını ifade etti. Açıklamada, MHP’nin miting yapmama yönündeki ortak karara uymadığı ifade edildi.

Öte yandan MHP’nin adayı, bu akşam alanda miting yaptı.