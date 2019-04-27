AKP ile CHP’nin ‘Kılıçdaroğlu’na saldırı’ polemiği

CHP, partinin genel başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’na yapılan saldırıya, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın ortak olduğunu öne sürdü. AKP’den yanıt gecikmedi.

Fotoğraf: DHA

Kılıçdaroğlu, Hakkari’nin Irak sınırında bulunan bir bölgesinde PKK’lıların saldırısında hayatını kaybeden er Yener Kırıkçı’nın 21 Nisan’da Ankara’nın Çubuk ilçesinin Akkuzulu Mahallesi’ndeki cenazesinde bir grubun tekme ve yumruklu saldırısına uğramıştı.



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Erdoğan, bugünkü konuşmasında CHP’nin PKK’yla işbirliği yaptığını savunarak “Sen HDP’yle dayanışma içinde olacaksın, sonra da kalkıp Çubuk’a gideceksin, şehidimin cenazesine” demişti.

‘Unutulmayacak’

Basın toplantısı düzenleyen CHP Sözcüsü Faik Öztrak, Erdoğan’ı eleştirerek iktidarın saldırıyı kınamak yerine mazur göstermeye çalıştığını söyledi. CHP’li sözcü, Erdoğan’ın ‘olayı sahiplenerek suça ortak olduğunu’ belirterek “Lince adeta meşruiyet kazandırmaya çalıştı. Bu sözler unutulmayacaktır” ifadelerini kullandı.

‘CHP’nin şiddetle derdi yok’

Öztrak’ın ardından AKP Sözcüsü Ömer Çelik de kameraların karşısına geçerek CHP’li mevkidaşını eleştirdi.

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Çelik, Kılıçdaroğlu’na yumruk atan AKP üyesi Osman Sarıgün’ün partiden ihraç edilme sürecinde olduğunu anımsatarak kimsenin şiddete başvurmaması gerektiğini dile getirdi.

AKP sözcüsü, kendilerini bağlayan şeyin Erdoğan’ın ya da onun yetkilendirmesiyle Erdoğan adına konuşanların olduğunu belirterek Kılıçdaroğlu’nun daha önce başka bir saldırıdan memnuniyet duyduğunu öne sürdü.

Çelik, “CHP yöneticilerinin saldırıyla, şiddetle bir derdi yok. Tek yapmaya çalıştıkları bu eylemin arkasında AK Parti’yi göstermeye çalışmak” dedi.