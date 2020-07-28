AKP ile CHP arasında ‘Dostlarımız’ polemiği

AKP ve MHP, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun “Dostlarımız” ifadelerini eleştirdi.

Kılıçdaroğlu, 25 Temmuz’da, kurultaydaki konuşmasında, “Önümüzdeki ilk seçimlerde dostlarımızla birlikte iktidar olacağız” demişti.

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CHP lideri, bugünkü grup konuşmasında ise “Dostlarımız” ifadesinin ardından ‘havuz medyası ve o cenahta titreme meydana geldiğini’ savundu.

Kılıçdaroğlu, “Vay efendim, kim dostlarınız” dendiğini belirterek şu ifadeleri kullandı: “Kim olacak dostlarımız? Bizim ortaya koyduğumuz 13 maddeye ‘Evet’ diyen herkes bizim dostumuzdur.”

Bahçeli’den eleştiri

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Kılıçdaroğlu’nun ‘dostlarıyla birlikte iktidar hedefi koyması’nın ‘yeni bir vesayet özlemi ve statükodan beslenen bir siyaset köhneliği’ olduğunu iddia etti.

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Yazılı açıklama yayınlayan Bahçeli, şöyle devam etti: “Kılıçdaroğlu’nun zoru görünce dostlardan kastının geçtiğimiz hafta sonu açıkladığı telif hakkı çiğnenmiş çalıntı ’13 maddelik ikinci yüzyıla çağrı bildirisine evet’ diyenler şeklinde izahı ise keskin bir ‘U’ dönüşüdür.”

“Bugünkü CHP’nin Gazi Mustafa Kemal Atatürk’le hiçbir bağ ve bağlantısı kalmamıştır” ifadelerini kullanan Bahçeli, Kılıçdaroğlu’na ‘tavsiye’de bulundu. MHP lideri şunları kaydetti: “Kendisine tavsiyemiz, dostlarına fazla güvenmemesidir. Çünkü güvendiği karanlık dostları yeri geldiğinde samanı postuna dolduracaktır.”

‘Tek dost millettir’

Meclis’te gazetecilere konuşan AKP’li Özkan, “Dostlarımız tanımından ne çıkardınız” sorusuna şu yanıtı verdi: “Bir siyasi hareketin tek bir dostu, tek bir dayandığı güç olması lazım; o da millettir. Egemenlik kayıtsız şartsız millete aittir. Milletten başka dost, refik, yoldaş, arkadaş görenlerin milli iradenin tecelligahı olan parlamentoda, demokrasimizin gereğini yerine getirdiğini kimse iddia edemez. Onun için biz öteden beri sırtımızı milletimize dayadık ve milletimizden aldığımız güçle milletimizin gösterdiği istikamette, çizdiği rotada yol alıyoruz. Milletten başka dost, refik arayanlar, siyaset yapanlar dün de bugün de yarın da hüsranla karşılaşmaya mecburdur.”