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Yaramazlara biraz batar!

AKP ilçe teşkilatından üyelik kaydına ‘külliyede bir gün’ vaadi

Rize’nin Çayeli İlçesi’nde AKP teşkilatı partiye üye kaydı yapanlara Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nde bir gün geçirmeyi vaat etti.

Fotoğraf: DHA

Teşkilat, AKP’de bir süredir yürütülen üyelik kampanyası çerçevesinde yerel basına ilan verdi.

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Sözcü’den İsmail Akduman’ın haberine göre ‘seninle daha güçlüyüz’ sloganıyla yayınlanan ilanla ilçe halkı AKP’ye üye olmaya davet edilirken, “Üye olun külliyede 1 gün geçirme fırsatı yakalayın” diye de vaatte bulunuldu.

İlanda ayrıca kimlerin üye olup kimlerin olamayacağı hakkında bilgi yer alırken, verilen bağlantıdan ön üyelik kaydı yapma imkanı sağlandı.

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