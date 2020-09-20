AKP ilçe teşkilatından üyelik kaydına ‘külliyede bir gün’ vaadi

Yerel seçim öncesinde sahte senet, rüşvet ve görevi kötüye kullanma suçlamasıyla açılan davada beraat eden Yavaş, “Hâlâ yeni komplo peşinde koşanlar var. Adliyelerde bizimle ilgili bir evrak bulabilir miyim diye araştıranlar olduğunu duyuyorum. bunlarla bizi yıldıramazlar, hizmetten geri koyamazlar” dedi.