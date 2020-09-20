AKP ilçe teşkilatından üyelik kaydına ‘külliyede bir gün’ vaadi

Rize’nin Çayeli İlçesi’nde AKP teşkilatı partiye üye kaydı yapanlara Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nde bir gün geçirmeyi vaat etti.
Teşkilat, AKP’de bir süredir yürütülen üyelik kampanyası çerçevesinde yerel basına ilan verdi.
Sözcü’den İsmail Akduman’ın haberine göre ‘seninle daha güçlüyüz’ sloganıyla yayınlanan ilanla ilçe halkı AKP’ye üye olmaya davet edilirken, “Üye olun külliyede 1 gün geçirme fırsatı yakalayın” diye de vaatte bulunuldu.
İlanda ayrıca kimlerin üye olup kimlerin olamayacağı hakkında bilgi yer alırken, verilen bağlantıdan ön üyelik kaydı yapma imkanı sağlandı.