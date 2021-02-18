AKP kongresinde pankart açtı: Anama-karıma küfür eden başkan istemiyorum

Dün yapılan AKP Ordu 7. Olağan Kongresi’nde İl Başkanı Halit Tomakin konuşurken, elinde, “Anama-karıma küfür eden belediye başkanı istemiyorum. Yerel basın demokrasinin temel direğidir” yazılı pankartla kürsüye çıkan gazeteci Osman Şahin gözaltına alındı.

Sözcü’den İsmail Akduman’ın haberine göre polis merkezinde ifadesi alınan Şahin, savcı talimatıyla serbest bırakıldı. Yerel basının temsilcilerinden Şahin, Gürgentepe ilçesinin AKP’li Belediye Başkanı Yaşar Şahin’in kendisine küfrettiğini söyledi.

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‘Bu kişiyi belediye başkanı olarak görmek istemiyorum‘

Yaptığı bir haberden dolayı Gürgentepe ilçesinin AKP’li belediye başkanı Yaşar Şahin’in kendisini aradığını ve telefondan annesine ve eşine küfredip tehdit ettiğini belirten Osman Şahin şunları söyledi: “Bu olaydan dolayı kendisini şikayet ettim. Dosya üzerinden yapılan yargılama sonucunda başkana hakaret ve tehdit suçlarından ayrı ayrı para cezası verilip ertelendi.

Fotoğraf: Sözcü

Bu kişiyi belediye başkanı olarak görmek istemiyorum. CİMER’e cumhurbaşkanına şikayet ettim. Ama kimse ilgilenmedi. Sesimi duyurmak için bu eylemi yaptım. 41 yıllık gazeteciyim. Sürekli basın kartım var. Böyle bir belediye başkanı hem partiye hem de Gürgentepe’ye zarar veriyor.”

‘Beni cumhurbaşkanına şikayet ettirme’

Olayın ardından Tomakin bir süre daha konuşmasına devam etti. Bu sırada divan kurulunda görevli bir yetkili, Tomakin’den konuşmasını bitirmesini şu ifadelerle istedi: “Sayın başkanım, istirham ediyorum. sayın cumhurbaşkanımıza seni şikayet ettirtme beni. Tamam. Daha bir çok konuşmacımız var. İstirham ediyorum, hemen özetleyecek yeteneğe sahipsiniz. Size 30 saniye veriyorum. Hadi bakalım, 30 saniye. Süreniz başlamıştır.”