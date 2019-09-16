AKP il binasına oturma eylemi yapmaya giden KHK’lı memur gözaltına alındı

15 Temmuz darbe girişiminin ardından kanun hükmünde kararnameyle (KHK) Maliye Bakanlığı Defterdarlık Muhasebe Müdürlüğü’nden ihraç edilen Cemal Yıldırım, AKP Ankara il binası önüne oturma eylemi yapmaya gittiğinde gözaltına alındı.

Fotoğraf: Twitter

Büro Emekçileri Sendikası üyesi Yıldırım oturma eylemi yapacağını Twitter hesabından attığı şu mesajla duyurmuştu: “Pazartesi gününden itibaren 5 gün boyunca Ankara AKP il binası önünde saat 12-13 saatleri arasında ‘İhraç edildim işimi ekmeğimi çocuğumun geleceğini geri istiyorum’ oturma eylemi yapacağım.”

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Pazartesi gününden itibaren 5 gün boyunca Ankara Akp il binası önünde saat 12-13 saatleri arasında "İhraç edildim işimi ekmeğimi çocuğumun geleceğini geri istiyorum" oturma eylemi yapacağım. https://t.co/B4HwhIXRa6 — cemalcyildirim (@cemalyldrm) September 13, 2019

Gözaltına alındığını yine Twitter’dan duyuran Yıldırım, şunları söyledi: “AKP’nin her şeyi yalan. AKP tükenmiş bir siyasal organizasyondur. Bir kişinin 1 saatlik sessiz oturma eylemine saniyeler kadar tahammülleri yok. Bizler en haklı en meşru şekilde işimizi ekmeğimizi, çocuklarımızın geleceğini istiyoruz. Yarın yine Akp önünde olacağım. Kazanacağız.”

AKP'nin her şeyi yalan. AKP tükenmiş bir siyasal organizasyondur. Bir kişinin 1 saatlik sessiz oturma eylemine saniyeler kadar tahammülleri yok. Bizler en haklı en meşru şekilde işimizi ekmeğimizi, çocuklarımızın geleceğini istiyoruz. Yarın yine Akp önünde olacağım. Kazanacağız pic.twitter.com/1u2DyJ6jbb Reklam September 16, 2019

Veli Saçılık: Gözaltı AKP ikiyüzlülüğünün feriştahıdır

Veli Saçılık da gözaltına Twitter hesabından tepki gösterdi.

Saçılık, “Cemal Yıldırım AKP önünde işini geri istemek için oturmaya gitti. Sonuç: gözaltı. AKP ikiyüzlülüğün feriştahıdır” ifadelerini kullandı.

