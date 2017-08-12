AKP il başkanı, Konyaspor’a ‘siper oldu’: Günah keçisi seçilmesine asla müsaade etmeyiz 

AKP Konya İl Başkanı Musa Arat, Süper Kupa finalinde çıkan olaylar nedeniyle Konyaspor’a verilen beş maç seyircisiz oynama cezasında indirime gidilmesini istedi.

‘Günah keçisi seçilmesine müsaade etmeyiz’

DHA’nın haberine göre Konyaspor’a haksızlık yapıldığını savunan Arat şunları söyledi: “Futbol terörü ve anarşisinin çözümü için Konyaspor’un günah keçisi; Konya’nın bu konuda pilot il seçilmesine asla müsaade etmeyiz. Türkiye Futbol Federasyonu da bu konuda gerekli iç muhasebesini ve özeleştirisini yapmalı, Tahkim Kurulu da verilen cezanın hakkaniyet ölçülerine getirilmesini sağlamalıdır. Türk spor tarihi, nasıl ki Konyaspor’un başarılarını yazıyorsa; takımımıza yapılan bu haksızlıkları da yazacaktır.”

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Ne olmuştu?

Beşiktaş ile Konyaspor arasında Samsun 19 Mayıs Stadı’da oynanan karşılaşmanın ilk dakikasından itibaren sahaya yanıcı ve patlayıcı maddeler atılmış, Beşiktaş’ın beraberlik golünün ardından Konyaspor tribününden kelebek tabir edilen bıçak fırlatılmış, sahaya giren bir taraftar güvenlik güçlerince dışarı çıkarılmıştı.

Karşılaşmanın bitiş düdüğüyle birlikte sahaya inen Konyaspor taraftarlarından birkaçının Beşiktaşlı futbolculara saldırmaya kalkışması gerilimi iyice yükseltmişti.

Kupa finalinde yaşananlar, İçişleri ve Gençlik ve Spor Bakanlığı’nı harekete geçirmiş, çifte soruşturma başlatılmıştı.

Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK), Konyaspor’a beş, Beşiktaş’a ise bir maç seyircisiz oynama cezası vermiş, Beşiktaş Başkanı Fikret Orman’ın da 45 gün hak mahrumiyetiyle cezalandırılmasına hükmetmişti.