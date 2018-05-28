AKP iddialı: Oy oranımız yüzde 46-48, Erdoğan 54-56 bandında

AKP sözcüsü Mahir Ünal partisinin oy oranının 46-48, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın oy oranının ise yüzde 54-56 olduğunu iddia etti.

Ünal, Ülke TV’de yayımlanan ‘Arafta Sorular’ adlı programda soruları yanıtladı. Partisinin 24 Haziran’a yönelik yaptırdığı kamuoyu araştırmalarına ilişkin soru üzerine Ünal: “AK Parti olarak 46-48 bandındayız. Cumhurbaşkanlığında 54-56 bandındayız. Kamuoyu araştırmalarının 2 üstü, 2 altı durumu olabildiği için bunu söylüyorum. Her bir insanımızı tekrar tekrar dinliyoruz. Bunu seçimden seçime değil, her zaman yapıyoruz. 16 yıldır milletimizle olan ilişkimizi biraz daha yoğunlaştırarak sürdürüyoruz. Kamuoyu araştırmalarında da gayet iyi durumdayız.”