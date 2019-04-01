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Yaramazlara biraz batar!

AKP hem en çok oy alan, hem en fazla il kaybeden parti

AKP yerel seçimlerde hem en çok oy alan hem de en fazla il belediye başkanlığı kaybeden parti.

Fotoğraf: Reuters (Arşiv)

BBC Türkçe’nin derlemesine göre AKP, oy oranı ve belediye başkanlığı sayısına göre en fazla belediye başkanı çıkaran parti oldu, ancak başkent Ankara dahil, birçok kritik il ve büyükşehiri ittifak ortağı MHP ve rakibi CHP’ye kaptırdı.

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2014 yerel seçimlerinde 18’i büyükşehir olmak üzere 48 yerde belediye başkanlığını kazanan AKP’nin kazandığı belediye başkanlığı sayısı 40’a geriledi.

AKP, yedi belediyeyi ittifak ortağı MHP’ye karşı, yedi belediyeyi de CHP’ye kaybetti. Buna karşılık MHP’den Isparta’yı alan AKP, Zonguldak’ı CHP, Şırnak, Ağrı ve Bitlis’i HDP’den aldı.

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