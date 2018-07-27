AKP, HDP’li Şık’a ‘hakaret’ ve ‘iftira’ davası açtı: 100 bin lira tazminat istiyorlar

AKP, HDP İstanbul Milletvekili Ahmet Şık’a 100 bin liralık dava açtı.

Meclis genel kurulunda 23 Temmuz’da terörle mücadelede yeni düzenlemeler getiren yasa tasarısının görüşmeleri sırasında konuşan Ahmet Şık,“İktidar olmanın yarattığı kibrinizi, yalan ve cehaletle yoğuruyorsunuz. Hakikati söyleyenlere yönelik saldırganlığınızı ise acizliğinizle besliyorsunuz” demiş, AKP’li vekiller de tepki göstererek kürsüye yürümüştü. Konuşması yarıda kalan Şık’a iki oturum Meclis genel kurulu çalışmalarına katılmama ve maaş kesintisi cezası verilmişti.

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AKP, söz konusu konuşmada partiye hakaret ve iftirada bulunulduğu gerekçesiyle Şık aleyhine 100 bin lira tazminat talep ederek dava açtı.