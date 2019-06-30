AKP Grup Başkanvekili Turan: Yeni sistemde revize mümkün

Serbest gazeteci Hayri Demir, dört gün önce Bingöl’de yapılan ve valilik tarafından ‘fuhuş ve şantaj operasyonu’ olarak duyurulan operasyonda, biri eski Bingöl belediye başkan yardımcısı, uzman çavuş, korucu olmak üzere çoğu AKP üyesi 31 kişinin gözaltında olduğunu öne sürdü.