AKP Grup Başkanvekili Turan: Yeni sistemde revize mümkün

AKP Grup Başkanvekili Bülent Turan, cumhurbaşkanlığı sistemine ilişkin “Eski sistem eskide kaldı, yeni sistemde revize her zaman mümkün” dedi.
Sistemi tartışmadan önce ‘yeni sürece ayak uyduramayan siyasetçilerin’ kendisini değerlendirmesi gerektiğini kaydeden Turan, “Yeni sistem güçlü profilli siyasetçilerin ve risk alan bürokratların varlığını zorunlu kılar” ifadelerini kullandı.
Son günlerde çıkan kulis haberlerinde de, AKP Merkezi Yönetim Kurulu’nun (MYK) Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’a tepkili olduğu, Turan’ın da Erdoğan’a tepki gösteren grup içerisinde olduğu iddia edilmişti.