AKP grup başkan vekilinden İmamoğlu’na: Toplum bu tür şımarıklıkları tasvip etmez

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun geçen cuma günü düzenlenen Türkiye Afet Müdahale Planı (TAMP) toplantısına davet edilip edilmediğine dair polemiğe AKP Grup Başkan Vekili Mehmet Muş da katıldı. Muş, İmamoğlu’na kastederek, ‘bu tip şımarık hareketleri toplumun tasvip etmeyeceğini’ söyledi.

Ankara’da, gündemdeki konulara dair açıklama yapan Muş, gazetecilerin ‘davet polemiği’yle ilgili sorusuna yanıt verirken geçen perşembe Silivri açıklarında meydana gelen depremden sonra yapılan toplantıya katılan herkese ertesi sabah (cuma) saat 10:00’da tekrar toplantı yapılacağının söylendiğini belirtti.

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“Perşembe günü oradaki hazirun ertesi günkü toplantıya davet ediliyor. Orada kendisi de var” diyen Muş, cuma günkü toplantıda vali, iç işleri ve şehircilik bakanları, cumhuriyet başsavcısı, 1’inci Ordu Komutanı dahil çok sayıda ismin olduğunu söyledi.

İmamoğlu’nun TAMP toplantısına gitmeyerek başka bir etkinliğe gittiğini (İBB başkanı o gün gazetecilerle lojistik merkezini gezmişti) söyleyen Muş şöyle devam etti: “Bir belediye başkanının bundan daha önemli bir işi olamaz. Bu tip şımarık haraketleri ve siyasi şovları toplum tasvip etmez. Herkes devlet adabını bilmeli. İstanbul halkından yaptığı hatadan ötürü özür dilemelidir.”

Muş, İmamoğlu’nun cuma günkü toplantıya davet edilmediğine dair iddianın CHP’ye yakın medyada dillendirildiğini öne sürdü.

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İmamoğlu’nun davet edilmediğine dair haberlerin çıkması üzerine cuma öğleden sonra valilik davet edildiğine dair açıklama yapmıştı. Cuma akşamı üzeri TAMP toplantısına başkanlık eden Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın perşembe günü yaptığı, “On binlerce toplanma alanı var” açıklamasına karşılık olarak, “Keşke ben de on binlerce toplanma alanı olduğunu söyleyebilsem ama ne yazık ki yok” diyen İmamoğlu’nu toplantıya katılmak yerine insan hayatı üzerinden siyaset yapmakla suçlamıştı.

Dün, gündemdeki konuları değerlendirmek amacıyla basın toplantısına katılan İmamoğlu, “Çağrılmadım” demişti. Valilikten bu açıklama üzerine yapılan açıklamada ise şu ifadeler yer almıştı: “İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun ‘Davet edilmedim’ açıklaması devlet geleneklerimizle bağdaşmamaktadır. İBB başkanı, kurulun doğal üyesidir ve toplantıya katılması görev ve sorumluluğudur.”