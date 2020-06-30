AKP Grup Başkan Vekili Muhammet Emin Akbaşoğlu’nun ‘corona’ testi pozitif çıktı

AKP Grup Başkan Vekili Muhammet Emin Akbaşoğlu’nun Covid-19 testi pozitif çıktı. Tedavisine başlanan Akbaşoğlu’nun durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Fotoğraf: DHA

Tedavisine başlanan Akbaşoğlu’nun sağlık durumunun iyi olduğu ve AKP Genel Merkezi tarafından sürecin takip edildiği bildirildi.

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Akbaşoğlu bugün TBMM’ye giderek partisinin Meclis grubu seçiminde oyunu kullandı.

CHP Grup Başkan Vekili Özgür Özel, Meclis Genel Kurulu’nda, “Sayın Akbaşoğlu’nun sağlık durumuyla ilgili olumsuz bir haber aldık, ‘Geçmiş olsun’ diyoruz, acil şifalar diliyoruz yakından takip ediyoruz” diye konuştu.