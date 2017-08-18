AKP gerginlikten ‘rahatsız’: Kılıçdaroğlu’nun yargılanmasını arzu etmeyiz

Habertürk yazarı Muharrem Sarıkaya, AKP sözcüsü Mahir Ünal’la yaptığı görüşmeyi bugünkü köşesine taşıdı.

Sarıkaya ‘Gerilen siyaset’ başlıklı yazısında, AKP kulislerinin ortamın bu denli gerilmesinden hoşnut olmadığını yazdı.

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AKP’nin ‘anamuhalefet partisi liderinin hapse atılacağı’ algısından oldukça rahatsız olduğunu aktaran Sarıkaya, AKP sözcüsü Ünal’ın sözlerini şöyle aktardı: “Nitekim genel başkan yardımcısı Mahir Ünal da dünkü sohbetimizde, ‘Biz ‘Yargılanır’ gibi bir söz söylemedik; arzu da etmeyiz’ dedi. Tartışmanın bu aşamaya gelmesinden de hoşnut değildi.”

Ne olmuştu?

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, CHP İstanbul Milletvekili Enis Berberoğlu’nun ‘casusluk’ iddiasıyla tutuklandığı MİT TIR’ları soruşturmasının, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’na uzanabileceğini ima etmişti.

Erdoğan, Berberoğlu’nun “Buradan çıktım çıktım. Çıkmadığım takdirde açıklamalarda bulunacağım” dediğini öne sürerek, “İçerdeki zatla Kılıçadaroğlu’nun bağlantısı çıkarsa şaşmayın” demişti.

Cumhurbaşkanının bu ifadeleri üzerine CHP’den yapılan açıklamada Kılıçdaroğlu’na ‘kumpas kurulduğu’ savunulmuştu.

AKP sözcüsü Ünal, kumpas iddialarını reddederek “Kimsenin haksız tutuklanması ya da gözaltına alınmasından yana olamayız. Kılıçdaroğlu’nun CHP’si suçüstü yakalanmanın paniğini yaşamaktadır” demişti.

CHP Grup Başkan Vekili Özgür Özel ise, Ünal’ın bu sözlerinin ardından AKP sözcüsünü canlı yayında tartışmaya çağırdı: “Genel başkanında olmayan cesaret varsa gel konuşalım.”