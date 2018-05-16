AKP Genel Merkezi’ndeki zirvede gündem ekonomi değil İran’mış

Merkez Bankası Başkanı Murat Çetinkaya’nın AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’la toplantısının İran ile yapılan yerel para birimi ticareti anlaşmasıyla ilgili olduğu ortaya çıktı.

Teamüllere aykırı olarak AKP Genel Merkezi’nde yapılan toplantıya Erdoğan ve Çetinkaya’nın yanısıra Başbakan Binali Yıldırım, Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci ve Maliye Bakanı Naci Ağbal’ın da katıldığı belirtilmişti.

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Reuters’a konuya ilişkin bilgi veren bir yetkili, toplantının gündeminin İran ile daha önce imzalanan yerel para birimi ticareti anlaşması olduğunu söyledi. Ayrıca, AKP Genel Merkezi’nde diğer ekonomi kurmaylarının katılacağı olağanüstü bir ekonomi toplantısının da yapılmayacağı belirtildi.

Döviz kurlarında bugün de devam eden çalkantının sonucunda doların, 4,5007 , avronun 5,3251, sterlinin 6,0681 lira ile Türk Lirası karşısında tarihi rekor seviyelere yükseldiği dakikalarda Merkez Bankası’ndan piyasaları soğutan açıklama gelmiş, aynı dakikalarda Erdoğan’la Çetinkaya’nın görüşmesine ilişkin haber medyaya yansımıştı.