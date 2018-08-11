AKP genel başkan yardımcısı: Yerel seçim erkene alınmayacak

AKP Seçim İşlerinden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Ahmet Sorgun, yerel seçimlerin zamanında yapılacağını söyledi.

AKP’li bazı isimlerce yerel seçimin Mart 2019 yerine daha erken bir tarihte yapılabileceği dile getirilmiş, basında da bu yönde haberler çıkmıştı. Ancak Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, yerel seçimin erkene alınmayacağı işaretini vermişti. Son olarak da AKP’li yönetici Mehmet Geldi, CHP’nin erken seçim teklifini Meclis’e getirmesi halinde bunu değerlendireceklerini söylemişti.

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Ankara’da partisinin toplantısına katılan AKP Seçim İşlerinden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Ahmet Sorgun, her gittiği yerde kendisine “Yerel seçimler erkene alınacak mı?” diye sorulduğunu ifade etti.

Sorgun, sözlerini şöyle sürdürdü: “Hayır, yerel seçimler zamanında olacak. 31 Mart 2019 mahalli seçimlerinin de hazırlıklarını gözden geçireceğiz, hazırlıklarına başlayacağız, onun üzerine değerlendirmelerde bulunacağız.”