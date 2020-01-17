AKP’li yönetici: Suriyeli kardeşlerimize 40 milyar doları aşan yardım yaptık

AKP Genel Başkan Yardımcısı Fatma Betül Sayan Kaya Türkiye’ye sığınan Suriyeli mülteciler için yapılan yardımların 40 milyar doları (yaklaşık 235 milyar lira) aştığını söyledi.

Fotoğraf: DHA

Afyonkarahisar’daki bir toplantıda konuşan Kaya, sosyal yardımlara önem verdiklerinin altını çizerek şu bilgileri verdi: “Sosyal yardım ve hizmetlere ayrılan mali kaynak 2002 yılında 1,6 milyar TL iken 2019 itibariyle bu miktarı 33 kat artırarak 55 milyar TL’ye yükselttik. Sosyal yardımlar kapsamında devletimizin şefkat elini bugün 3,5 milyon haneye ulaştırıyoruz. Bu sayı 2002 yılında 1 milyondu.”

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Mülteci sorununu bir insanlık dramı olduğunu söyleyen AKP’li yönetici, konuşmasını şöyle sürdürdü: “Bugün ülkemiz, yaklaşık 3,7 milyon Suriyeli kardeşimizi misafir etmektedir. Suriyeli kardeşlerimize her alanda hizmet sunabilmek için ensar ve muhacir bilinciyle hareket ettik, hiçbir karşılık beklemeksizin seferber olduk. Bugün sivil toplum kuruluşlarımızla birlikte hükümet olarak Suriyeli kardeşlerimize yaptığımız yardımların değeri 40 milyar doları aşmış durumdadır.”