AKP ‘Evet’ kampanyasına start verdi: Bahçeli’nin görüntüleri de izletilecek

AKP, 16 Nisan’daki anayasa değişikliği referandumu için ‘Evet’ kampanyasını bugün başlatıyor.

Ankara Arena Spor Salonu’nda yapılan ‘Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi Halk Oylaması Kampanya Tanıtım Toplantısı’, referandum sürecinde AKP’nin nasıl bir strateji izleyeceğinin de ipuçlarını veriyor.

Habertürk’ten Volkan Yanardağ’ın haberine göre toplantıda Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın mesajı okunacak, darbe girişiminde yaşananlar işlenecek, MHP lideri Devlet Bahçeli’ye de görüntülerde yer verilecek.

Salona Başbakan Binali Yıldırım ve eşi Semiha Yıldırım’ın selamlama yapması için turkuaz bir platform kurulurken, Türkiye’deki 123 diplomata davetiye gönderildi. Davetiyeler yurtdışına ve diğer siyasi parti yöneticilerine gönderilmedi.

Ayrıca AKP’den görev almış, ihraç veya istifa yoluyla etmiş tüm yöneticilere de davetiye gönderildi.

Toplantı için altı slogan, referandum süreci için de altı şarkı hazırlandı. Kürtçe, Türkçe ve Arapça hazırlanan şarkılar salonda partililere dinletilecek. ‘Evet’ yazılı mühürler, Mustafa Kemal Atatürk, Türk bayrağı, Erdoğan, Yıldırım ve parti bayraklarıyla yan yana asıldı.

‘Evet’, partinin önünde

Salona parti bayrakları yerine sadece Türk bayrağı asıldı. Salonda ‘Evet’ ibareleri parti logosunu örseleyecek şekilde kullanılırken, AKP Gençlik Kolları duvara grafiti ile ‘Evet’ yazdı.

Toplantıya 60’ı yabancı olmak üzere 500 gazeteci akredite oldu, 30’u uluslararası olmak üzere 400 STK davet edildi. Toplantıya AKP’nin 81 ilden gelen mensupları da katılıyor.

Başbakan Yıldırım, toplantının ardından AKP’nin merkez karar ve yönetim kurulunu toplayacak, akşam da eski milletvekilleri ve eski il başkanlarıyla yemekte bir araya gelecek.