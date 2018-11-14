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Yaramazlara biraz batar!

AKP, Erbaş’ın arkasında durdu: Hasta ziyaretinin ideolojisi olmaz

AKP Sözcüsü Ömer Çelik, Atatürk düşmanı görüşleriyle bilinen Kadir Mısıroğlu’nu 10 Kasım arifesinde ziyaret etmesi nedeniyle istifası istenen Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş’a destek çıktı.

Fotoğraf: Twitter/MisirogluN

Erbaş, 10 Kasım arifesinde Mısıroğlu’nu ziyaret etmişti. Muhalefet Erbaş’ın görevden alınmasını istemiş, Diyanet ziyaretin ‘insani’ olduğunu savunmuştu.

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Erbaş’ın Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan tarafından takdir edilen bir ‘ilim adamı’ olduğunu belirten sözcü, ziyaretin ‘insani‘ olduğunu belirterek, “Her insani ziyaretten siyasi sonuçlar çıkartmaya başlarsak bunun sonu gelmez. Kendisi de ifade etti. Gittiğinde resimler aile tarafından çekiliyor. Kıyafeti söz konusu ediliyor. Zaten kıyafeti bellidir. Hasta ziyaretinin ideolojisi olmaz arkadaşlar” dedi.  

Çelik, Atatürk’ün saygınlığının de her zaman korunduğunu ve korunacağını da vurguladı.

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