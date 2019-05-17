AKP engelli ve kısıtlı seçmen verilerinin nasıl elde edildiğini ‘bilmiyor’muş

AKP, 16 Nisan’da Yüksek Seçim Kurulu’na (YSK) verdiği İstanbul seçimlerine itiraz dilekçesinde, iptal gerekçesi olarak ileri sürdüğü 21 bin 782 zihinsel engelli ve 2 bin 308 kısıtlı seçmene ilişkin verilerin nasıl elde edildiğini açıklayamıyor. Muhalefet partileri ise söz konusu dilekçe ekinde sunulan delillerin hukuka aykırı bir şekilde elde edildiğini ve ‘Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’na aykırı işlem yapıldığını öne sürüyor.

Fotoğraf: BBC Türkçe

BBC Türkçe’nin haberine göre HDP, CHP ve İYİ Parti’nin YSK temsilcileri, engelli ve kısıtlı seçmenlere ilişkin verilerin, Sağlık Bakanlığı’ndan yasaya aykırı biçimde elde edilerek dilekçeye eklendiğini, itirazlara rağmen de söz konusu gerekçelerin YSK tarafından kabul edildiğini anlattı.

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AKP YSK Temsilcisi Recep Özel ise BBC Türkçe’nin sorusu üzerine, engelli ve kısıtlı seçmen verilerinin nasıl elde edildiğine ilişkin ‘detayları bilmediğini’ söyledi.

Özel, şöyle devam etti:“Genel merkez temin etti, ben tam detayını bilmiyorum, biz de dilekçelerimize ekledik verdik. CHP ve HDP de istese bu bilgileri alabilir miydi bilmiyorum. Ama başka yerden alınıp temin edilebilir ya, bu bilgilere ulaşmak o kadar zor bir şey değil.”

Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’na aykırı hareket etmediklerini öne süren Özel, itiraz dilekçesine delil eklemek zorunda olduklarını, eklenmediği zaman talebin reddedildiğini belirterek yaptıklarının tamamen yasal olduğunu öne sürdü.

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Olağanüstü itiraz dilekçesinin ekinde yer almıştı

16 Nisan’da, AKP Genel Başkan Yardımcısı Ali İhsan Yavuz’un, İstanbul seçiminin iptali ve yenilenmesi talebiyle YSK’ya verdiği olağanüstü itiraz dilekçesinin detaylarında kısıtlı ve engelli seçmenlere ilişkin şu detaylar yer alıyordu:

2 bin 308 kısıtlı seçmen kaydı tespit edildi.

İstanbul’un 39 ilçesinde zihinsel engeli bulunan 18 yaş ve üstü toplam 21.782 kişinin seçmen listelerinde yer aldığı ve sandıklarda oy kullandığı belirlendi. Zihinsel engelli bu kişilerin tamamının tam teşekküllü devlet hastanelerinden raporlu oldukları ve seçme hakkı açısından engelli oldukları tespit edildi.

Kısıtlı seçmen nedir?

Medeni Kanun ve hukuki içtihatlara göre akıl hastalığı ve zihinsel yetilerini kullanamayacak durumda olan ve korunması ve bakımı başkalarının yardımını gerektiren, ayrıca başkalarının güvenliğini tehlikeye sokabilecek ergin kişi ‘kısıtlı’ statüde. Bu sebepten iş göremez hale gelenlerin, hukuken oy kullanamayacağı belirtilerek bunlara ‘kısıtlı seçmen’ deniyor. Ayrıca cezaevinde bulunan bazı hükümlüler, yaşlılık, sakatlık ve ağır hastalığı sebebiyle talepte bulunanlar da ‘kısıtlı’ statüsüne alınabiliyor.