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AKP dönemini ‘ihtilal’ olarak gören Nagehan Alçı, Milliyet ve NTV’den ayrıldı: Farklı bir mecrada olacağım


 

İktidara yakınlığıyla bilinen gazeteci Nagehan Alçı, Milliyet gazetesi ve NTV’den ayrıldığını duyurdu.

Bugünkü köşesinde bir ‘veda yazısı’ kaleme alan Alçı, “Ancak bu günden itibaren yeni bir yolculuğa yelken açıyorum. Çok uzakta değil ama farklı bir mecrada olacağım” dedi.

AKP dönemini ‘yakın tarihin zor süreci’ ve ‘ihtilal’ diye tanımlayan Alçı, köşe yazarı olarak aldığı pozisyonu da “Eğer son 15 senede Türkiye’de olanlara bir siyasal ihtilal gözüyle bakarsak -ki doğru tanım bence de budur- yaşadığımız son 4 yıl bu ihtilalin en fırtınalı ve en uzun 4 yılıydı. Milliyet okurları iyi biliyor ki ben de bu ihtilali destekleyen yazarlardan biriyim” sözleriyle açıkladı.

Yazısında “Yalnızca Milliyet’e değil, NTV’ye de veda ediyorum bugün” ifadelerini kullanan Alçı’nın Habertürk’e geçtiği öne sürüldü.

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