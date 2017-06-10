AKP dönemini ‘ihtilal’ olarak gören Nagehan Alçı, Habertürk’e geçti

İktidara yakınlığıyla bilinen gazeteci Nagehan Alçı, Milliyet gazetesi ve NTV’den ayrılmasının ardından Habertürk’e geçti.

Geçtiğimiz hafta köşesinde bir ‘veda yazısı’ kaleme alan Alçı, “Ancak bu günden itibaren yeni bir yolculuğa yelken açıyorum. Çok uzakta değil ama farklı bir mecrada olacağım” demişti.

AKP dönemini ‘yakın tarihin zor süreci’ ve ‘ihtilal’ diye tanımlayan Alçı, köşe yazarı olarak aldığı pozisyonu da şöyle anlatmıştı: “Eğer son 15 senede Türkiye’de olanlara bir siyasal ihtilal gözüyle bakarsak -ki doğru tanım bence de budur- yaşadığımız son 4 yıl bu ihtilalin en fırtınalı ve en uzun 4 yılıydı. Milliyet okurları iyi biliyor ki ben de bu ihtilali destekleyen yazarlardan biriyim.”

Yazısında “Yalnızca Milliyet’e değil, NTV’ye de veda ediyorum bugün” diyen Alçı’nın iddia edildiği gibi Habertürk’e geçtiği öğrenildi. Gazete, bugünkü birinci sayfasında transferi duyurdu.