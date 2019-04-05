AKP, Diyarbakır itirazını YSK’ya taşıdı

AKP, Diyarbakır büyükşehir belediyesi ile birlikte dördü merkez ilçe olmak üzere, 14 ilçenin tamamında seçim sonuçlarına itirazda bulundu. İl Seçim Kurulu’nun başvuruyu reddetmesi üzerine, AKP itirazını YSK’ya taşıdı.

Fotoğraf: Reuters

Mezopotamya Ajansı’nın haberine göre, HDP Diyarbakır il yöneticisi Edip Binbir, AKP ile aralarında açık ara fark olmasına rağmen yapılan itirazların İller Bankası’nın Nisan ayı yapılacak olan ödeme nedeniyle olduğunu söyledi.

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‘Seçilmiş başkan varken kayyum yönetiyor’

Binbir şu ifadeleri kullandı: “Ödenekler harcandıktan sonra belediyeleri teslim ederler. Bunun en bariz örneği, Sur ilçesinde 180 işçi alımı ve bu işçilerin işbaşı yapmasıdır. Kocaköy’de de benzer bir uygulama ile karşıyayız. Ne hukuki ne ahlaki ne de insanidir. Seçilmiş bir belediye başkanı varken, halen kayyum tarafından yönetiliyor ve itirazlar ile mazbatalar verilmiyor.”

