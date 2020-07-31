AKP, Dilipak’a köşe yazısı nedeniyle dava açacak

AKP Genel Sekreteri Fatih Şahin, Yeni Akit yazarı Abdurrahman Dilipak’a köşe yazısındaki ifadeleri nedeniyle dava açmaya hazırlandıklarını belirtti.

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Dilipak, 27 Temmuz’da ‘AKP’nin papatyaları’ başlıklı yazısında AKP içinde bazı kişilerin hem uluslararası fonlarla desteklenip hem de kamu fonlarını kullandığını, ‘yeşil sermayeden’ destek aldığını söylemiş ve bu kişilere ‘fahişeler’ demişti.

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Dilipak yazısında şu ifadeleri kullanmıştı: “ANAP’ı o ‘Papatyalar’, o ‘Lale Devri çocukları’ bitirdi. AK Partiyi de, bu Erguvani AKP’nin ‘Papatyaları’(!?) bitirecek bu gidişle. AK Parti içindeki AKP’liler konuşuyor, AK Partililer susuyor. AKP’liler terfi etti zenginleşti, itibar sahibi oldular. Kaymağı onlar yiyor, parayı onlar veriyor. Camiye, okula, yurda parayı veren de onlar. Eee, parayı veren düdüğü çalıyor.”

AA’nın haberine göre “AKP olarak Abdurrahman Dilipak’a dava açmaya hazırlanıyoruz” diyen parti genel sekreteri, yazılı açıklamasında şu ifadelere yer verdi: “Asla tolerans göstermeyeceğimiz insanlık dışı bir eylemdir, vicdansızlıktır. Emekleri, fedakarlıkları ve mücadeleleri ile dünümüzü ve bugünümüzü inşa eden ve geleceğimizi şekillendirecek olan kadınlar her türlü fikri ayrılığın ve tartışmanın üzerinde ve ötesinde, bizim için ayrıcalıklı bir yerdedir.

Kadınların hak ve özgürlük mücadelesini kendi mücadelesi gören AK Parti, bu konuda bugüne kadar ortaya koyduğu kararlı ve tavizsiz tutumunu bundan sonra da sürdürecektir. Partimizin kurumsal itibarını zedelemeye, toplumsal barışımızı tahrip etmeye, halkın bir kesimini cinsiyet farklılığına dayanarak aşağılamaya yönelik ayrımcı ve bayağı söylemler yaptırımsız kalmamalıdır.

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Tüm kadınların haklarını korumak için çalışmalarımızı sürdürmek görevimiz ve sorumluluğumuzdur. Ayrıca AK Parti’li kadınlara dönük asla kabul etmeyeceğimiz açıklama ve nitelemelerle de mücadelemiz sürecektir. Bunu temin için gerekli hukuki ve cezai müracaatlarda bulunmak ve yargısal süreçlerin takipçisi olmak her zaman öncelikli görevimizdir.”

Suç duyurusunda bulunulmuştu

Gerçek Hayat dergisi geçen haftaki sayısının kapağında, Ayasofya’nın camiye çevrilmesine atıf yapılarak, “Şimdi değilse ne zaman, sen değilsen kim? Hilafet için toparlanın” ifadelerine yer vermişti.

Ankara Barosu, derginin yayın yönetmeni Kemal Özer ve dergi kapağını Twitter hesabından paylaşan Dilipak hakkında suç duyurusunda bulunmuştu.